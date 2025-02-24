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228連假訂房率近5成「雙北最夯」　業者嘆：回不去高峰

▲▼ 阿里山櫻花季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲櫻花季帶動旅宿業訂房率。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，觀光署更新最新訂房率統計，連假前2天全台訂房率為49.28%，逼近5成，較日前統計略升2.13個百分點，其中台北、新北和苗栗縣為前3高，觀光署分析，賞櫻活動帶動228連假訂房率。不過旅宿業者表示，228連假除距離春節近造成國旅分流外，缺乏國外觀光客這一塊也是影響住房率原因之一。

228和平紀念日有3天連假，根據觀光署調查228連續假期訂房率，並配合於連假7天前滾動式更新資料，統計至2月21日最新資料顯示，228連假第1天和第2天（2月28日至3月1日）全台平均訂房率為49.28%，其中最高前3名依序為台北市68.49%、新北市64.13%及苗栗縣63.83%。

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此外，統計進一步分析顯示，228連續假期觀光旅遊主要集中於連假前2日，2月28日單日平均旅宿訂房率超過6成5以上的縣市，包括台北市、台中市、南投縣及嘉義縣；3月1日的旅宿訂房率超過6成以上的縣市，則有新北市、台北市、苗栗縣及台南市。另觀光署更新統計則有別過往，並未公布訂房率最低縣市。

觀光署表示，因2月至3月為台灣櫻花季，尤其山櫻花的賞櫻活動，吸引著大批遊客帶動連假訂房率，最新連假前7天更新統計顯示，228連假前2日全台平均訂房率為49.28%，與今年228連假14天前訂房率統計的47.15%比較，增加2.13個百分點，主因在於民眾已習慣接近「假期屆期前」才安排出遊並訂房，預估假期時，旅宿住房率會再提高。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧表示，今年228連假訂房率受到春節假期比較長的影響，很多家庭和民眾過年期間都已出國旅遊或國旅，加上春節期間花費較多，影響228連假訂房率，加上國外觀光客也還沒恢復到疫情前，相對訂房率沒那麼高。

卓倩慧進一步指出，實際上長久以來，台灣國旅的住宿率佔旅宿業4成到5成，其他5成住宿率為外國旅客居多，現在單獨來看，國旅住宿率事實上是差不多的，缺的是國外觀光客，除陸客市場尚未恢復外，日本客來台也還無法恢復到疫情之前，主要是日幣還是很便宜，影響日本客來台意願，日本客市場仍看不到願景，韓國客市場則已慢慢回溫。

卓倩慧強調，政府除應促成兩岸開放陸客來台外，是否能吸引日本客來台也是重點，政府不要再去強調入境人數KPI，要想辦法創造吸引國際旅客願意再來台灣的觀光聖地或議題，而不是一直衝人數，應該把重心放在提升台灣軟實力，才能吸引國際客一來再來，就像新加坡3年一小變、5年一大變，讓國外觀光客願意一去再去，如今台灣國際來客數還無法恢復到疫情前之際，應提升軟實力，吸引國際旅客回流。

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