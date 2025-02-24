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肯德基「4大加碼優惠」力挺中華隊！咔啦雞腿堡3折吃　還有銅板餐

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基4大加碼優惠應援中華隊。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）目前由尼加拉瓜取得分組第1，排名第2、3名的西班牙及中華隊將於明（25日）晚7點進行比賽，爭取最後一席晉級資格。為感謝選手的努力及球迷大力支持，肯德基宣布祭出「4大加碼優惠」，有咔啦雞腿堡第2件3折、99元銅板套餐等選擇，限時7天開跑。

▲▼肯德基應援優惠加碼。（圖／業者提供）

▲加碼優惠一次看。

力挺中華隊奪勝，肯德基祭出4大加碼優惠，包括「咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆咔啦雞腿堡下殺124元；「6塊雞+中杯飲料2杯特價299元」，較原價打出6折優惠。

「咔啦雞腿堡激省餐特價165元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥薯條1份+中杯可樂1杯+原味蛋撻2個；「百元有找餐特價99元」，內含美式煙燻咔啦脆雞堡1顆+ 原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯。以上優惠將於2月25日起至3月3日限時7天開跑。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN限時3天推「調味去骨炸雞第2件半價」應援優惠。（圖／業者提供）

bb.q CHICKEN即日起至2月26日也有「調味去骨炸雞第2件半價」應援優惠，2組特價554元，並開放4口味任選包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉，提醒優惠限門市內用或外帶，不適用於外送平台、外送自取、享聚卡APP外帶外送。

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