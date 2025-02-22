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228連假「陸海空疏運懶人包」　國道好走時段出爐

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲因應228連假疏運，交通部將再祭出運具聯防。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，預估將有不少中短途出遊車潮，交通部將延續春節疏運策略，再度祭出「運具聯防」備戰外，雙鐵加開176班次、國內航空將提供1152架次班機，90條國道客運推出平日價或85折優惠，78條台灣好行半價或免費。國道連假期間0到5時免收費，高公局也公布好走時段。

國道：

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因應228連假出遊或返鄉需求，高公局針對連假期間，國道將祭出匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費、差別費率及0至5時暫停收費等措施。

▲▼228連假疏運措施。（圖／交通部提供）

▲228連假國道疏運措施。（圖／交通部提供）

為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，高公局也公布好走時段，西部國道部分，2月28日、3月1日南向民眾，建議早上6時前或中午12時以後出發；3月1日、3月2日北返民眾，建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

國道5號部分，2月28日、3月1日南向民眾，高公局建議早上5時前或下午5時以後出發；3月1日、3月2日北返民眾，建議早上9時前出發。

省道：

公路局則規劃在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。此外，台61線西濱快速公路將封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口，以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下，2月28日至3月2日每日10~21時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

▲▼228連假疏運措施。（圖／交通部提供）

▲228連假省公路疏運措施。（圖／交通部提供）

大眾運輸：

雙鐵加開176班次因應228疏運，其中高鐵疏運期間計畫加開79班次，包括南下43班、北上36班，總計提供871班次，並視車站人潮狀況機動加開班次。台鐵疏運期間全線加開97班列車，包括西線41列次、東線48列次、南迴線8列次，並加開東線實名制列車、西線直達自強號列車、區間快車等，總計提供4767班次。

另為鼓勵民眾搭乘國道客運，228連假提供90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部，再加碼票價優惠，包括指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，或持國道客運購票證明租車再享優惠。

▲▼228連假疏運措施。（圖／交通部提供）

▲228連假大眾運輸優惠。（圖／交通部提供）

航空方面，228疏運期間國內線共提供1152架次、8萬1860座位，其中離島管制航線計982架次，有7萬4754座位，航空公司將再視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；另桃園機場每日航班約677到741架次、每日疏運約13萬到14.2萬人次，建議出國旅客儘量提早前往機場報到。

海運部分，台灣本島與離島間7條航線規劃開出726航次，提供14萬2246人次運能；另金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供4萬8040人次運能。

觀光：

台灣好行至10月31日，全台共78條路線推出刷「電子票證」或「行動支付」搭乘，即可享票價優惠，其中74條路線為半價優惠，花蓮地區4條路線免費。

台灣觀巴花蓮地區套裝遊程至5月18日享1折優惠、5月19日至10月31日享3折優惠，每人每月僅限1次，其他地區則享2人同行1人免費優惠。此外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，包含台灣燈會遊程，按季加碼為3折優惠。

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