228連假「全台23處地雷」省公路出爐　西濱快恐連塞7小時

▲228連假將出現中短途旅遊車潮。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，公路局預估將有中短程旅遊車潮，全台將有23處易塞路段，其中連假首日台61線西濱快南下鳳鼻到香山恐連塞7小時，台9線蘇花路廊可能凌晨5時天未亮就有南下車流，預估上午11時後紓解，可能連塞6小時。此外，90條國道客運推出平均85折優惠，鼓勵民眾搭乘。

公路局今公布228連假期間全台將有23處省公路易塞，公路局表示，228和平紀念日連續假期即將到來，自2月28日起至3月2日共3天，預估大多數的旅次型態為中短程之觀光休憩旅遊，且集中在風景遊樂地區。針對易壅塞路段，已規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等交通管制措施。

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▲▼228連假易塞省公路。（圖／公路局提供）

▲▼228連假易塞省公路。（圖／公路局提供）

此外，公路局表示，台9線蘇花路廊將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施。

為鼓勵民眾少開車改搭公共運輸，公路局表示，2月27日至3月2日共4天，推出228和平紀念日連續假期客運優惠措施，民眾搭乘90條國道客運路線，可享平日優惠價或票價85折優惠；此外，搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，可享一段票或基本里程免費優惠，轉乘指定64條幸福巴士免費。

另持北宜國道客運票證至東部購買台灣好行套票或於當地住宿，來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，花東持續推出「在地有腳」租賃優惠。

▼228連假東部公共運輸優惠。（圖／公路局提供）