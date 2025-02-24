2025台灣燈會最後一天　白沙屯媽祖鑾轎快閃宗教燈區

▲2025台灣燈會最後一天，桃園白沙屯媽祖鑾轎快閃宗教燈區。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園23日圓滿落幕，市府民政局今日指出，今年燈會「福光滿意讚」宗教燈區座落於機捷A18站至A19站間，這條長達一公里的燈區，匯聚13家宮廟精心設計的燈飾，結合趣味互動，打造沉浸式嘉年華體驗，顛覆傳統宗教印象。23日燈會最後一天更迎來白沙屯媽祖鑾轎快閃，為燈會增添「好神亮點」。

民政局表示，燈會籌備原計畫邀請企業與宗教團體贊助，未料宗教界反應熱烈。最早報名的佛光山與天帝教掀起風潮，吸引共13個宗教團體積極參與。其中，中壢仁海宮投入200萬元打造全新「七星橋」燈座許願區，佛光山則推出「鳳凰展翅翱翔」，500盞燈籠來自「燈耀桃園」燈籠繪畫比賽，其中85%為桃園國中小學生創作，象徵信仰文化的傳承與普及。

▲宗教燈區圓滿落幕，創新互動展現信仰新風貌。（圖／民政局提供）

宗教燈區融入多元互動體驗，約八成宮廟設計現場體驗活動，包括擲筊占卜、抽平安符，甚至布袋戲搬上舞台，開放民眾品茶、體驗傳統染布技藝。燈會更結合時事與節慶，在情人節舉辦「情侶接吻」活動，並與棒球賽事串聯，邀請民眾齊聚燈區，為中華隊加油。

為期17天的燈會最後一天，桃園又濕又冷，白沙屯媽祖鑾轎驚喜現身宗教燈區，與各宮廟交流，快閃桃園燈會。白沙屯媽祖巡香傳統為「三媽贊香」，粉紅超跑來看燈會，為燈會畫下最具意義的句點。

另外，宗教燈會成功背後充滿挑戰。由於洽溪路鄰近河岸，強風成為最大考驗，特別是橋上大型氣膜花燈，每日需進行補氣、放氣並固定結構，以確保安全。強風來襲時，工作人員隨時警戒，確保燈區穩定運行。