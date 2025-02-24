法定婚齡世界最高！　陸政協委員籲：下調至18歲

▲大陸法定婚齡為世界最高。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸的法定結婚年齡為全世界最高，男性22歲、女性20歲。為避免超低生育模式發生，減緩中國人口將面臨的嚴重結構失衡，大陸全國政協委員、中國科學院院士陳松蹊提案建議，降低法定結婚年齡至18歲，以提高生育人口基數，釋放生育潛能。

據大陸民政部官網日前披露的數據，2024年全大陸結婚登記數為610.6萬對，離婚登記數為262.1萬對。相較上年，結婚登記數減少了157.4萬對，下降約20.5％；離婚登記數則增加了2.8萬對，上升約1.1％。

綜合陸媒報導，陳松蹊今年的兩會提案，其中一份是《關於放寬人口生育約束、構建婚育激勵體系的提案》。陳松蹊團隊建議，降低法定結婚年齡，提高生育人口基數；並指目前大陸男性22歲、女性20歲的法定結婚年齡，是計劃生育時代的產物。

提案強調，中國的法定婚齡為世界最高，國際上普遍的法定婚齡不超過18歲。因此建議將法定婚齡調至18歲，以提高生育人口基數，釋放生育潛能。

提案還建議推行生育激勵政策，抓住2025至2035年的黃金窗口期。鑑於目前鼓勵城市人口生育措施的效果低於預期，建議在全大陸推行更多樣、更大力度的激勵政策，如每月對每個兒童提供現金補助和醫療支持到一定年齡等。

提案稱，有些政策在城市效果有限，但在農村有望產生效果。2025至2035年，大陸育齡女性數量將穩定在2.9億人至3.1億人，建議抓住這一黃金窗口期，展開激勵政策試點、生育意願統計調查與數據分析，制定針對不同人群的生育鼓勵方案。

此外，大陸於2021年修訂的《人口與計劃生育法》僅明確一對夫妻可以生育三個子女。提案建議將《人口與計劃生育法》更名為《人口與生育法》，全面放開生育，以適應新時期人口發展。