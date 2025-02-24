病患質疑診斷結果　醫生驚吐「DeepSeek才是對的」

▲一名廣東醫生遇到病患拿DeepSeek結果上前看診。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

DeepSeek以AI模型技術媲美OpenAI而受矚，沒想到還成為大陸民眾就醫時「對答案」的工具。廣東一位醫師近日給病患看診之後，病患竟然拿著DeepSeek的回應質疑他的診斷，更令人驚訝的是，經過再次確認，醫師發現「DeepSeek才是對的」，讓他直呼「天都塌了！」。

上游新聞報導，廣東一位醫師「孤芳自賞」的貼文引起網友熱議，他表示「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」截至23日14時，這篇貼文獲得15.2萬的讚，近3萬條評論。

「孤芳自賞」表示，「患者用DeepSeek查過後，就相關治療方案有點疑問，和我諮詢了一下」。他表示，DeepSeek給出的診斷結果是正確的。「我們地方（醫院）有些藥沒有就用了替換藥，已經和患者解釋清楚了。」

評論區不少有醫療經驗的網友都表示遭遇過類似情況，有網友說，「昨天出門診，給患者解釋完了。他給我看DeepSeek查的結果，和我說的一樣，患者誇我專業負責」。該網友調侃稱：「感覺離下崗的時間不遠了」。

報導指出，在社群媒體上，還有其他醫生遇到了和「孤芳自賞」相似的遭遇。2月16日，「幻空」發文稱，上班時遭遇病人拿出DeepSeek的診斷方案，直接找他開藥的情況。

▲另一位大陸醫生也遇到類似狀況。

「幻空」是深圳某醫院的孫姓醫生，他說，最近在門診坐診時，一個患者拿著DeepSeek給出的處方建議要求開藥。他一看處方單，主要是治療灰指甲的藥。孫醫生表示，從治療灰指甲來說，DeepSeek給出的處方是「靠譜的」，關鍵是要診斷。

孫醫生表示，他最後給患者開了藥，晚上回家就問了DeepSeek，遇上患者帶著DeepSeek的診斷方案，要求直接開藥該怎麼辦。DeepSeek給出了7點建議，孫醫生說，「Deepseek說得還算合理，最主要是要和患者溝通，告知用藥風險」。

DeepSeek真的會取代醫生嗎？重慶醫科大學附屬兒童醫院主治醫師胡偉認為，目前AI仍較難準確地診斷出病情以及病情的分期，例如，醫生需要通過聽、觸、看等方法判斷患者的身體狀況，而這些判斷往往依賴於專業人員的經驗和直覺。

胡偉坦言，有時候人工智慧給出的治療方案是準確的，也可能是最新的。但是，治療方案的需要考慮患者的個體化需求，如果僅依賴AI生成的治療方案，可能會缺乏這種靈活性。「AI隨隨便便做出來的診療方案，可能大家也不敢用。」