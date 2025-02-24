跨縣市取經！花蓮青年發展諮詢委員參訪桃園　與在地創業家交流

▲花蓮縣青年發展諮詢委員會參訪桃園進行交流活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府青年發展中心規劃辦理花蓮縣青年發展諮詢委員會外縣市參訪交流活動，23日參訪桃園《源鮮智慧農場》、《桃藝工坊》與《新百王餐廳與直銷站》，透過實地走訪智慧農業、工藝場域及餐廳結合農產直銷，學習產業創新經營模式，並與地方創業家交流，探索花蓮產業發展的新可能。

《源鮮智慧農場》打造現代化智慧農業模式，導覽員詳細介紹如何利用智慧感測技術、環控系統、自動化管理以及微生物液態肥灌溉等系統，優化作物生長環境以提高品質與產量。現代化的智慧農業模式，不僅突破氣候限制，也為生產效率與永續發展提供新契機。現場青諮委員就如何將農業科技應用於花蓮在地產業展開熱烈討論，使用科技方式培養蔬菜非常適合青農嘗試，花蓮可學習智慧農場的技術，提升農產品的價值。

桃園青年局《桃藝工坊》是桃園首座青年文化產業創業基地，提供桃園文創職人創業協助、商業媒合、品牌曝光等輔導，為眾多年輕創作者展現才華的平台，今日也特別請到文創職人《石刃》、《美好生活的療癒日常》一同參與交流分享創業經營與經營心得。桃園市政府青年事務局侯佳齡局長親自接待花蓮青諮委員，闡述基地經營方向並期盼雙方未來能加強合作與資源互補。

青諮委員針對特色文化工藝提出討論，認為傳統工藝變得有設計感，就不只是手工藝，而是可以融入生活的實用品。花蓮的原民文化若能透過設計，把傳統技藝變得時尚又實用，說不定能讓更多年輕人對自己的文化產生興趣，進而打造個人品牌。

《新百王餐廳與農民直銷站》由主廚簡境宏親自解說，該場域結合餐飲與農民直銷，落實「產地到餐桌」的理念。餐廳嚴選在地優質食材，並透過合作農民直銷站提供新鮮農產品，同時推動食農教育，響應聯合國永續發展目標，展現農業與餐飲結合的創新經營模式。花蓮青諮提出討論，此模式可啟發花蓮在地餐廳進一步發揮特色，結合地域文化打造獨具風格的餐飲體驗，過去花蓮也曾推動十三鄉鎮食材餐點與伴手禮，此概念也很適用在在地餐廳，做出花蓮特色。