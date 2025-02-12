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陸智駕「獨角獸公司」爆雷　高管集體離職...不知情員工除夕還加班

▲縱目科技爆雷。（圖／翻攝微博）

▲縱目科技爆雷，高管春節期間集體出走，不知情員工仍在加班。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

曾為大陸「智能（智慧，下同）駕駛」獨角獸企業的縱目科技（上海）年後突爆雷，不僅高層集體出走離職，總部也遭斷水斷電，自稱為美籍的CEO唐銳在和員工喊話要留下來一起奮鬥後，也不見蹤影，甚至有不知情的員工，除夕當天仍在加班趕工，偌大的企業就這樣深陷經營危機。

▲縱目科技爆雷。（圖／翻攝微博）

▲縱目科技CEO唐銳。（圖／翻攝微博）

《南方都市報》報導，2月11日，知情員工透露，上海市浦東新區執法部已牽頭成立專班，開始處理異地資產保全等問題。當日下午，政府有關部門召開會議，但截至目前暫未有實質性進展。

縱目科技軟件開發部員工小明（化名）表示，公司部分高管是在員工不知情的情況下離職，1月26日晚，在縱目科技開始全員春節放假的當天，部分公司高管還分走了用以「保供」公司項目的大額款項。

據了解，就在春節假期前，縱目科技的人事總監、法務總監和財務總監等6名高管，先後替自己辦理完離職手續便離開公司，還帶走內容不明的公司U盾（銀行加密網路憑證）。

▲縱目科技爆雷。（圖／翻攝微博）

▲縱目科技曾是大陸提供智慧駕駛解決方案的獨角獸公司。（圖／翻攝微博）

至於縱目科技CEO唐銳則在1月26日的最後一次員工大會上強調，「我是美國國籍，買張機票就能走，但還是要留下來，跟兄弟們一起戰鬥。」之後，唐銳還承諾，公司目前很有希望，未來能夠補發拖欠工資，表態後不久，他便離開公司，不見蹤影。

公開資訊顯示，縱目科技成立於2013年，是大陸國內ADAS解決方案提供商，提供覆蓋全面自動駕駛功能的解決方案。根據灼識咨詢的數據顯示，以2022年的銷售收入來看，縱目科技在大陸供應商中的排名較為靠前，其中，在ADAS市場中排名第五，市場份額為1.0%；在自動停車解決方案市場中排名第二，市場份額為4.9%；在APA停車解決方案市場中排名第一，市場份額為5.6%。

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