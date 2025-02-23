大陸冷氣團南下「今愈晚愈冷」　周二白天回暖

▲今天中部以北天氣濕冷。示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者陳威廷／台北報導

大陸冷氣團挾帶濕冷空氣南下，今天苗栗以北低溫下探10度，氣溫愈晚愈低，周二白天之後回溫；今天中部以北、東北部都有局部降雨，基隆北海岸、台北山區有局部大雨發生。

中央氣象署預報員陳姵安指出，大陸冷氣團影響將持續至周二清晨，今晚至明天清晨，桃竹苗及新北一帶低溫約10度，其他地區 11度至14 度，離島馬祖僅8度，金門10度，澎湖13度。隨著夜間氣溫下降，部分地區將發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。

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▲氣溫預計周二白天以後回升。（圖／氣象署提供）



陳姵安表示，今天基隆北海岸、台北山區及東北部地區降雨明顯，局部地區有大雨發生，降雨將持續至明天下午後減緩。

此外，受東北風影響，桃園至台南、恆春半島及離島地區風力將增強，局部陣風可達9至10級，東半部沿海則可能出現強浪。陳姵安提醒，今明兩天前往海邊活動的民眾須特別留意。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



陳姵安指出，周二（25日）冷氣團影響減弱，氣溫逐漸回升，白天高溫可達20度以上，不過日夜溫差擴大，中南部白天氣溫可達22度，夜間低溫可能僅12度。

陳姵安說，周三、四兩天華南水氣東移，北部及東北部降雨機率增加，但主要為小雨天氣。28日起，東南風增強，氣溫回暖，但仍須關注水氣影響。

▲明天清晨持續低溫。（圖／氣象署提供）

▲大陸冷氣團影響至周二清晨。（圖／氣象署提供）