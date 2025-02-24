快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天最冷，防10級強陣風，北北基宜花大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市五股的9.6度。氣象署提醒，今天大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今日迎風面地區水氣仍多。（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、花蓮縣山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、坍方及落石。

氣象署也持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，新北、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署說，今天冷氣團影響，各地早晚偏冷，西半部、東北部低溫約11至13度，新竹、苗栗及新北有局部10度以下低溫發生的機率，花東約14、15度；白天北部、東北部、東部持續偏冷，桃園以北、宜蘭約14、15度，竹苗、花蓮16、17度，中南部及台東則約20至24度。

氣象署表示，今日水氣逐漸減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北、桃園及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周二清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，西半部日夜溫差大；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，周三、周四各地早晚天氣涼，華南雲系東移，東半部有局部短暫雨，中部以北亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；周五至周日環境風場漸轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。