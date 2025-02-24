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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤批賴清德浪費公帑辦烤肉趴　陳培瑜反嗆政治小丑造謠

▲陳培瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳培瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期25日開議，身兼民進黨主席的總統賴清德邀黨籍立委23日中午於總統官邸烤肉。國民黨桃園市議員凌濤痛批，沒錢發災民慰問金卻有錢開趴。對此，總統府發言人郭雅慧澄清是賴清德自掏腰包，而民進黨團書記長陳培瑜24日更批評凌濤是政治小丑，這樣的抹黑造謠應受到譴責。

凌濤質疑，日前才剛喊窮說預算被刪，總統府沒辦法發放太多災害慰問金，結果轉頭就在總統官邸辦烤肉宴，還是專門請黨籍立委享用的，那請問水電費誰出？烤肉片、飲料、酒水，甚至烤肉架這些備品，究竟是誰掏錢買單？難道又是全民埋單？「賴門酒肉臭，路有凍死骨」。

民進黨上午召開「清廉標準在哪裡？壯促法圖利了誰？」記者會，會後被問及此事，民進黨副書記長郭昱晴說，總統實際上是自掏腰包，卻被凌濤過度解讀，解讀方向還南轅北轍，被扭曲成浪費公帑，大可不必。

陳培瑜則說，國民黨過去一整年毫無作為，破壞憲政體制，不思反省，又放任凌濤這樣的政治小丑抹黑造謠，應受人民共同指責，國民黨作為國會多數，卻沒做出相對應符合人民期待的行為。

民進黨發言人吳崢指出，餐敘都是總統個人支付，沒有全民買單的問題，再來，針對維穩及，藍營的說法是倒果因，如果國民黨覺得不夠，應該問為何要砍預算，現在卻是做賊喊捉賊 。

吳崢也嗆，國民黨籍台中市長盧秀燕要出訪日本，是不是用人民納稅錢，按照凌濤邏輯，是不是要質疑盧秀燕為何拿公帑坐飛機，為什麼不優先照顧災民？凌濤潑髒水，原封不動奉還，是「朱門酒肉臭」，朱就是國民黨主席朱立倫的朱。

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