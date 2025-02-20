1年前曾砸死人！又傳蘆洲母女騎車遭廢棄床墊擊落　超衰畫面曝

記者陸運陞、黃資真／新北報導

一名44歲王姓女騎士18日下午，載著7歲女兒行經新北市蘆洲區民族路一處巷弄內，遭路邊堆放的廢棄床墊擊落，連人帶車慘摔在地，幸母女倆僅輕傷。警方表示，裝修公司在道路堆積妨礙交通物已違法，將通知當事人到案說明，並依法開罰。

▲女騎士載著女兒回家，遭路邊堆放的廢棄床墊擊落。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



畫面中可以看到，王女一如往常騎著車載著女兒行經每天經過的路段，怎料，路邊堆放的床墊突然倒落，王女閃避不及當場被壓倒摔車，相當危險。

事後王女受訪還原當時情況，當天風有點大，她正剛買完晚餐，載著7歲女兒回家吃飯，卻突然被床墊砸中摔車，當下痛的動不了，導致腳背、手掌都受傷腫成包，手臂也舉不太起來，幸好後座的女兒沒受太嚴重的傷，只是現在因受傷，載送小孩子也不方便。

王女無奈地說，業者事發至今僅送醫當天有打電話慰問，之後沒有任何關心，只希望對方賠償醫藥費就好。

▲王女腳背受傷腫起。



警方表示，本案發生在18日下午4時許，位於新北市蘆洲區民族路一處巷弄內，44歲王女往仁愛街方向行駛時，遭52歲簡姓女子委託之裝修公司所放置的廢棄床墊壓到，導致摔車，救護人員到場協助送往三重醫院就醫，酒測值為0，所幸並無生命危險。

警方指出，本案已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項，在道路堆積、置放足以妨礙交通之物，依法得處新台幣1200元以上，2400元以下罰鍰。將通知違規當事人到案說明，依法處置。另涉嫌過失傷害案，當事人暫時未提出告訴，警方依規定測繪、製作調查筆錄並保全相關事證，後續肇事責任尚待釐清。

事實上，2023年10月曾發生一起，因廢棄床墊遭颱風天的強風吹起，砸死路過騎士的慘案，不過當時檢方認為騎士超速行駛為肇事主因，丟棄床墊的事主雖也有過失，但不構成過失致死罪，最後予以不起訴處分。