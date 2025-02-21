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台南交通死亡大降14.2%　取消「禁行機車」今年全面擴大

▲▼交通部邀請台南市交通局說明道安改善情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部邀請台南市交通局說明道安改善情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低交通事故，交通部日前邀請六都座談達成道安六共識，包括停止線退縮、路口照明改善等，交通部今也邀台南市說明道安改善成果，去年台南市交通事故死亡大降14.2%，行人死亡也減少10%。此外，台南市也規劃今年擴大所有行政區2車道道路全面取消「禁行機車」。

交通部自今天起將每月邀請一縣市北上參加記者會說明道安改善成果，首場由台南市列席，展現道安改善成效。

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台南市交通局智慧交安科長黃柏彰表示，改善道安，中央和地方攜手合作、責無旁貸，台南市透過107年到111年等5年20萬筆大數據分析，針對各行政區每月交通事故健檢診斷，針對機車、行人和高齡者等三大事故族群，推動9大重點防制工作及6項專案計畫，讓113年台南市全年A1交通事故死亡人數降低14.2%、行人死亡人數減少10%，其中易肇事路口找出每公里受傷事故較高地點，加強執法、工程檢視和道安宣導。

機車事故防制方面，台南市交通局指出，台南市機車持有率為全國第二高，除改善易肇事路段、降低路口轉向衝突外，並持續檢視相關設施合宜性予以優化，其中執法方面，精準執法嚴打闖紅燈、超速、轉彎未依規定和違停等行為，且有30處路段啟用科技執法，並首創機車快考專班，實施駕訓疊加補助。

▲▼台南市交通局智慧交安科長黃柏彰。（圖／記者李姿慧攝）

▲台南市交通局智慧交安科長黃柏彰說明道安改善成效。（圖／記者李姿慧攝）

針對行人安全，台南市也祭出優化行人專用時相、標線型人行道、綠底行穿線、庇護島及行穿線退縮等人本設施，並申請國土署補助改善通學步道。同時搭配大型車入校園等互動式宣導，並推廣大台南交通教育主題館，讓交通安全觀念由孩童扎根。

由於台南市人口結構高齡化，占比為六都第二高，事故比高達42.6%，為降低高齡者事故，台南市也透過工程、教育、執法三大策略，包括完善高齡長者通行空間安全性及連續性，建置緊急救護優先號誌，並提供多元運輸服務，持續啟用小黃公車路線，滿足高齡者交通需求。

此外，交通部日前與六都座談達成六項道安共識，除路口改善外，針對每道路也將保留至少兩車道給機車，由於台南市去年已針對10大行政區取消「兩段式左轉、禁行機車道」，且仍保留待轉區可使用。台南市交通局副局長熊萬銀表示，台南市去年開始部分行政區兩車道的道路全面取消禁行機車，但因每個人左轉方向和技術不一樣，還是保留待轉區，該作法今年將慢慢擴展，今年台南市所有行政區將可全面完成。

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