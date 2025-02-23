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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖電梯17樓急墜B2「又衝上33樓」！陸住戶慘死在裡面

▲▼電梯。（示意圖／Pixabay）

▲雲南昆明發生電梯，一名社區住戶傷重身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸雲南昆明18日發生電梯意外，59歲韋姓男子在住處搭乘電梯時，電梯因不明原因故障，先是急速下墜至地下二樓，接著又衝上33樓頂樓，導致韋男傷重身亡。目前案件仍在調查當中，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，發生事故的社區，是位在雲南昆明盤龍區的昆明廣場，當時韋男陪著兒子在社區一樓玩耍，因為兒子想玩跳繩，於是他便搭乘電梯上樓。怎料拿完跳繩以後，韋男搭乘電梯，電梯卻突然從17樓墜落至地下二樓，接著又直接衝上了33樓頂樓。

其他住戶發現不對勁，立即通知社區管理員，並且報警處理。遺憾的是，韋男因為傷勢過重，被尋獲時已經明顯死亡，遺體的頭部有明顯的傷痕。

▲▼目前發生事故的電梯暫停使用，正在維修中。（圖／翻攝微博／上游新聞）

▲▼目前發生事故的電梯暫停使用，正在維修中。（圖／翻攝微博／上游新聞）

▲▼目前發生事故的電梯暫停使用，正在維修中。（圖／翻攝微博／上游新聞）

韋男的女兒對此證實，父親確實在這場意外中身故，然而直到19日，都沒人告訴他們，誰會為了這起事故負責。事件在網路上發酵後，事故電梯已經被封起、暫停使用，社區管委會也貼出公告，告知電梯配件損壞，需要進行維修，預計恢復時間為7天左右。

當地市場監督管理局、應急部門等單位，對於這起事故相當重視，目前已經展開調查。由於事件鬧得沸沸揚揚，負責維修電梯的公司也對該社區的所有電梯進行保養。

當地政府部門21日與韋女取得聯繫，並且告知正在調查事故，對於這起事故「一定會給一個交代」。目前案件仍在調查當中，詳情仍待釐清。

 
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