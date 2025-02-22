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美烏關係9天鬧翻！澤倫斯基「這5件事」激怒川普　美國考慮撤軍援

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）2024年9 月7日在紐約川普大樓會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基在俄烏戰爭談判過程中，至少有5項行動激怒川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基在近期俄烏戰爭和平談判過程中，因5項言行激怒美國總統川普，導致美國川普政府一度考慮撤回對烏克蘭的軍事支持。美方官員透露，這些爭端主要圍繞美國提出的烏克蘭礦產權益交換計畫、和平談判安排，以及雙方在公開場合互相指責。隨著兩人關係惡化，美國內部對烏克蘭的支持態度亦趨保守。

根據美媒《Axios》報導，儘管雙方關係緊張，川普政府仍持續與烏克蘭進行談判，並試圖推動新的礦產交易作為和平協議的一部分。然而，該協議可能涉及烏克蘭割讓部分領土，包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞，以及俄軍在2022年入侵時占領的部分烏東地區與亞速海沿岸地帶。

部分批評人士將此舉比喻為「黑手黨式的勒索」，認為烏克蘭將在談判中付出巨大代價，而美國則將戰爭問題置於自身利益考量之下。對此，報導分析，澤倫斯基至少有5項言行舉止激怒川普。

　拒絕美方礦產權益提案
 2月12日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）訪問基輔，向澤倫斯基提出建議，允許美國獲取烏克蘭礦產資源權益，以換取美方的安全保護。川普後來批評澤倫斯基態度「無禮」，指他因睡過頭而推遲與貝森特的會面，顯示出對美方提議表現出冷淡態度。

　慕尼黑會議上的突發變數
 2月14日，美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）在慕尼黑安全會議期間與澤倫斯基會面，進一步討論礦產交易計畫。但澤倫斯基當場表示，他無權單方面批准該協議，必須經過議會同意，這讓美方感到意外和不滿。

　公開拒絕交易提案
 2月15日，澤倫斯基在慕尼黑會議上公開否決該交易，強調「這不符合烏克蘭的主權利益」。白宮官員指出，這與他前一天在社交媒體上的較為正面表態形成對比，進一步引發川普政府不滿。

　批評美俄談判未邀烏克蘭
 2月18日，美方代表在沙烏地阿拉伯與俄方展開和平談判，試圖尋求戰爭解決方案。然而，澤倫斯基批評美方未邀請烏克蘭參與談判，並公開質疑會議的正當性。川普隨即在海湖莊園記者會反擊，指責澤倫斯基是挑起戰爭的一方，並聲稱他的支持率僅4%。

　互相公開指責
 2月19日，澤倫斯基回應川普，稱其「生活在錯誤的假訊息環境」。川普則在社群平台Truth Social發文反擊，稱澤倫斯基「只是個普通的喜劇演員，如今卻成了一個沒有選舉的獨裁者」。川普一直拒絕將普丁稱為獨裁者，但此番言論卻對澤倫斯基發動了猛烈攻擊。

美國政府內部官員分析，澤倫斯基對川普政府的策略缺乏理解，未能掌握與川普談判的技巧。白宮一名官員指出，「澤倫斯基習慣了美國前總統拜登時的無條件支持，但川普的政策方向不同，對烏克蘭的耐心有限。」

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