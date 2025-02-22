　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅大刀直指台灣晶片！　普林斯頓教授：代價高無法迅速落實

▲▼半導體晶片。（圖／路透）

▲川普自上任以來已多次想對台灣晶片課關稅。普林斯頓教授范亞倫最近對此提出了其想法。（圖／路透）

文／中央社

川普上任來數度將關稅大刀瞄準台灣晶片。普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫近日指出，要大幅提升美國半導體製造能力，可能需要多年時間，徵收高關稅將推高成本，他不認為會迅速實施。

美國總統川普（Donald Trump）點名台灣搶走美國的晶片生意，一度喊要徵收100%關稅，最新說法則是要對半導體課至少25%的稅率，最終目的是提高本土半導體產能。

雖然已有報導及分析指對台灣生產的晶片徵收關稅恐怕傷敵7分，自損3分，川普仍鐵了心要執行。范亞倫（Aaron Friedberg）19日對中央社表示，川普已表示希望國內外半導體製造商增加在美國的投資和產能，他最近的相關言論可能是為了進一步推動這項進程，以比現況更大程度、速度更快的方式落實。

范亞倫透過電子郵件指出，對半導體徵收高關稅將削弱美國其他產業的競爭力 ，「我不認為這些關稅會立即或迅速實施」。儘管如此，無論是透過關稅威脅，還是更積極的誘因及激勵措施，美國勢必會試圖鼓勵台灣及其他外國公司在美國進行更多投資。

科技網站Techspot20日也就台美兩地打造半導體廠的差異進行報導，指在美國建廠所需時間及成本約是台灣的兩倍。

Techspot先以台積電在亞利桑那州建造晶圓廠遇到的重大挑戰切入，指台積電在當地很難找到技術嫻熟的勞工，這種情形在台灣很少見，可見美國與台灣在建設晶圓廠上的巨大差異。

Techspot指出，台積電台灣管理階層與美國員工之間的文化差異也構成障礙，在在凸顯兩地在建設晶圓廠效率上的根本性差距。台灣在打造半導體製造設施方面也擁有強大的專業知識，緊隨其後的是中國及東南亞。

半導體文摘（Semiconductor Digest，暫譯）日前報導，德國半導體生產設備業者Exyte全球業務部執行副總裁布拉希茨（Herbert Blaschitz）在國際半導體產業協會（SEMI）研討會上表示，在台灣一座由美國公司擁有的大型晶圓廠大約20個月內建成。

布拉希茨拒絕透露美國公司的資訊。

根據報導，美國的晶圓廠從獲得許可、設計到開始生產晶圓通常需要約38個月才能完成。歐洲晶圓廠介於這兩個極端之間，平均耗時34個月。

半導體文摘指出，台美兩地的成本差異一樣驚人。雖然製程設備成本不相上下，美國晶圓廠的建造成本大概是台灣晶圓廠的兩倍。

為了充分掌握這種效率差距的嚴重程度，有必要了解現代晶圓廠建設的規模。半導體文摘形容，現今半導體製造設施堪稱工程及物流的奇蹟。布拉希茨指出，大型晶圓廠的總資本支出超過200億美元（約新台幣6557億元），其中40至60億美元專門投入設施建設。

布拉希茨說，建造這樣的設施需要3000至4000萬個工時，還牽涉到管理大量材料，包括8.3萬噸鋼筋、5600英里電纜以及78.5萬立方碼混凝土。

除此之外，一座典型的大型晶圓廠不但擁有43萬平方英尺的無塵室，內部又必須配置2000台製程設備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳傑憲點名不舒服的2項大聯盟規則　曾豪駒：希望今天會更好
徐若熙回報狀況OK！首戰耗掉9投　曾豪駒：會有一些考量
快訊／振奮！氣爆重傷男樓管移除呼吸器　可自主呼吸
快訊／中華隊今晚對南非　打線微調！
用稀土換「星鏈」！　美威脅烏克蘭：不簽礦產協議就斷網
台灣燈會確定不延長！　卡比獸3大IP明撤除
脫黨參選高雄市長？　林岱樺：最高得票率託付，未來會認真服務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全家店員遇搶劫！貼心問「需要袋子嗎」　下秒1招歹徒GG了

川普關稅大刀直指台灣晶片！　普林斯頓教授：代價高無法迅速落實

美歐不同調！俄烏戰爭3週年　各提聯合國決議草案

富士康越南擴大產能！2025年招4萬人 推動「10個大型投資計畫」

日本2高中生遭誘拐至緬甸詐騙！曝「殘忍電擊」內幕　獵人頭男落網

用稀土換「星鏈」！　美威脅烏克蘭：不簽礦產協議就斷網

日本滑雪場纜車突停駛！77人暴風雪中受困高空2hrs　3人失溫急送醫

拒更名美國灣「遭白宮封殺」　美聯社提告3川普政府官員

25歲女槍手「偽裝律師」潛入法院！　當場射殺黑幫老大

武漢實驗室發現「新型冠狀病毒」！1點似新冠病毒　恐有傳人風險

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

全家店員遇搶劫！貼心問「需要袋子嗎」　下秒1招歹徒GG了

川普關稅大刀直指台灣晶片！　普林斯頓教授：代價高無法迅速落實

美歐不同調！俄烏戰爭3週年　各提聯合國決議草案

富士康越南擴大產能！2025年招4萬人 推動「10個大型投資計畫」

日本2高中生遭誘拐至緬甸詐騙！曝「殘忍電擊」內幕　獵人頭男落網

用稀土換「星鏈」！　美威脅烏克蘭：不簽礦產協議就斷網

日本滑雪場纜車突停駛！77人暴風雪中受困高空2hrs　3人失溫急送醫

拒更名美國灣「遭白宮封殺」　美聯社提告3川普政府官員

25歲女槍手「偽裝律師」潛入法院！　當場射殺黑幫老大

武漢實驗室發現「新型冠狀病毒」！1點似新冠病毒　恐有傳人風險

王鴻薇指「川普支持發放5000美金」　綠委轟：造謠！被罷免剛好而已

嘉家平安！嘉縣特搜隊與四大醫護模擬操演　展現專業能力

全家店員遇搶劫！貼心問「需要袋子嗎」　下秒1招歹徒GG了

費時7年！桃園北區青年活動中心桃漾館開幕　交救國團營運

花蓮農業資材補助3／3至3月底受理申請　11月發放

牆壁詭異痕跡露餡！毒蟲父子偷農用機具　躲天花板夾層被逮

陳傑憲坦言不舒服的兩項大聯盟規則　曾豪駒：希望今天會更好

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

婦人想回老家！新北市中和徒步走到雲林　天冷站路邊「超驚險」

徐若熙回報狀況OK！首戰耗掉9投　曾豪駒：會有一些考量

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

國際熱門新聞

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

7中國人「登頂富士山」！日網抓包P圖：巨人

武漢實驗室發現新冠狀病毒　1點似新冠

美股大逃殺道瓊收黑近750點　台積電ADR跌破200美元

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

陸留學生迷暈10女性侵：沒反應讓我興奮

川普下令「開除」美軍參聯會主席

南韓掀「反中情緒」！台灣人受害：別講中文

慘輸也挺　球迷「愛罵又愛看」科學根據曝

埃及「失落的法老」陵墓找到了

美官員控中共竊技術！擬禁中國人進實驗室

烏：俄羅斯擬2/24宣布勝利搞認知戰

英國18%人曾被數位出軌　10大危險訊號曝

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

更多熱門

相關新聞

美歐不同調！俄烏戰3年各提聯合國決議草案

美歐不同調！俄烏戰3年各提聯合國決議草案

俄烏戰爭將在24日屆滿3週年，美國今天提出相關聯合國決議草案，顯示華府與烏克蘭和歐洲盟邦不同調，歐洲方面預計24日將他們的版本交付聯合國大會表決。

花蓮犬貓3合1起跑　貓咪未植晶片明年開罰

花蓮犬貓3合1起跑　貓咪未植晶片明年開罰

盧比歐「反對強行改變台海現狀」　綠委曝2意義：外交辭令上非常強烈

盧比歐「反對強行改變台海現狀」　綠委曝2意義：外交辭令上非常強烈

路透：川普解凍53億美元外援　含台灣8.7億

路透：川普解凍53億美元外援　含台灣8.7億

鄭家純：外國人知道台灣就是台灣

鄭家純：外國人知道台灣就是台灣

關鍵字：

美國北美要聞台灣晶片關稅Aaron Friedberg

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

世新販賣機讓一票女大生羨慕：想轉學

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面