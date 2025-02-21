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台南市搜救隊搜救犬史迪奇　通過IRO中級認證測驗

▲台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch前往參加評量檢測，高分通過IRO RH-T A瓦礫搜救犬中級認證，再添搜救新救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch前往參加評量檢測，高分通過IRO RH-T A瓦礫搜救犬中級認證，再添搜救新救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於2月17至20日，前往高雄楠梓搜救犬訓練中心參加「災害搜救犬IRO國際評量檢測」，此次評測由IRO國際審查員村瀨英博先生擔任裁判官，全國共計有10個縣市（含民間單位）參加檢測。

台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch前往參加評量檢測，高分通過IRO RH-T A瓦礫搜救犬中級認證，為台南市特種搜救隊再添搜救新救災量能。

▲台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch前往參加評量檢測，高分通過IRO RH-T A瓦礫搜救犬中級認證，再添搜救新救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，特搜搜救隊伍能力認證規範，具備搜救犬執行搜索能力，是在重型救援隊不可缺少，搜救犬隊對於特種搜救隊，具有重要的意義。要通過認證成為合格搜救犬，相當不容易，領犬員卓佳瑩搭配史迪奇Stitch，歷經2年多搜救及服從等培訓歷程，終於取得IRO國際搜救犬組織的中級認證具備執行勤務資格，未來將在特種搜救隊中擔任搜索任務的重要角色。感謝消防局搜救隊及犬隊的付出及持續的搜救量能訓練，總是在危險環境下救災，搜救隊的出現就是受困民眾光芒，給予災區災民希望，守護市民的生命財產安全。

▲台南市消防局特搜大隊，由領犬員卓佳瑩搭配搜救犬史迪奇Stitch前往參加評量檢測，高分通過IRO RH-T A瓦礫搜救犬中級認證，再添搜救新救災量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，搜救犬的培訓過程是非常辛苦，領犬員依據犬隻個性、能力去調整訓練方式，從犬隻社會化、服從訓練、搜救訓練直至通過測驗，必需要經過好幾年的培訓，才能專門執行各式災害中受困民眾搜索的任務，而搜救犬史迪奇(Stitch)，培訓期間曾參與過花蓮0403地震及0121嘉義大埔地震，多次參與人命搜救任務，並一路通過IRO認證初級(IRO-V)、中級(IRO-A)，而在這次測驗更獲得裁判給予合計283分亮眼成績(滿分300分)，也取得參加高級測驗門檻(兩次240分)，感謝領犬員團隊們的努力及付出，也展現南市搜救犬雄厚的訓練實力。

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