違規肇事！台南公布「4危險駕駛」姓名、年紀　其中3個撞死人

▲台南公布4名危險駕駛，其中3人撞死人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，針對違規肇事致人重傷或死亡者，設立「高風險駕駛事件公布專區」，21日再公布4名高風險駕駛。

台南市政府指出，為提升交通安全友善空間，台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，交通局呼籲，駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局表示，台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於2023年8月11日公告施行，公告對象是就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

交通局指出，第9批高風險駕駛事件計4案，違規地點分別在永康區、西港區、佳里區、新營區，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

交通局呼籲，由於交通違規具有高度威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，藉由公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。