綠營立委陳培瑜金門服務處揭牌　籲兩岸「對話代替對抗」

▲陳培瑜委員金門服務處於2月21、22日正式揭牌。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門因地處離島，受地理與交通限制，資源相較台灣本島較為缺乏，為加強對金門鄉親的服務，民進黨指派立法院黨團書記長陳培瑜至金馬兩縣進行服務，陳培瑜委員金門服務處於2月21、22日正式揭牌成立。揭牌儀式後，陳培瑜痛批在野黨不理性的刪除中央政府預算，她強調對抗與爭吵無法為金門帶來建設，金門鄉親已經選出「鬥珍」，但她代表民進黨服務金門，不能成為「鬥瑜」，她會秉持承諾，持續為金門爭取更多建設與服務。

過去，民進黨在金門、馬祖兩縣的服務工作由前立委洪申翰負責。因洪申翰委員於前年11月25日接任勞動部長，金馬地區的服務事務由陳培瑜委員接手。為了讓金馬地區居民獲得更便利的協助，特於金門設立兩處服務據點，分別位於金門縣黨部（伯玉路三段379號）及小板凳工坊（金城鎮民生路145號），以提供更多的便利性。

陳培瑜表示，金馬兩地以觀光聞名，擁有深厚人文底蘊、戰地文化與僑鄉特色，她期許推動金馬觀光，讓更多人看見金門與馬祖的魅力，不僅行銷至全國，更能推向國際，吸引國內外遊客前來體驗在地文化與特色。此外，透過服務處的設立，強化與當地居民的聯繫，提供即時且有效的服務，這是她對金門地區民眾的承諾，未來也會承接洪申翰部長過去在金馬的服務，積極關注地方發展需求，促進地方與中央的溝通，並協助民眾解決問題。

揭牌儀式後，陳培瑜一行前往台電金門古寧儲能場實地視察，聽取金門地區電力供應與儲能系統的簡報，以關心金門的能源發展現況。下午陳培瑜繼續拜會行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，雙方針對近期行政院各聯合服務中心業務費全數遭刪除，導致業務推動面臨困境進行討論。由於行政院各服務中心預算遭在野黨100%刪除，甚至有其它服務中心已公告降低服務量能或暫停服務；未來金馬聯合服務中心能否維持服務量能還有待解方。

陳培瑜強調，未來將以對話代替對抗、用爭取代替爭吵。金門在地立委陳玉珍的風格人盡皆知，對抗與爭吵無法為金門帶來建設。身為民意代表，理性務實的搭建中央與地方的溝通橋樑，才能為金門縣爭取到最大的資源。有些立委對著她的北京中央伸出要飯的碗，回頭對台灣中央是拳打腳踢，眾所周知，只有維持台灣的民主與主權，才能凸顯金門位於兩岸前線的重要性，更能為金門創造更大的價值空間。因此，那些錯把北京當中央的民意代表，顧的絕非金門人的利益，而是自己的利益。

陳培瑜認為，鬥爭苦的永遠是人民，此次在野黨不理性的刪除中央政府預算，在她服務的馬祖已立刻見到苦果。藍白兩黨大幅刪除數發部數位韌性的預算下，馬祖海纜斷裂後的修復進度必然緩慢，而陳雪生委員卻又跳出來要求數發部盡快修復海纜。

陳培瑜指出，在野黨是一手砍預算，一手要資源，這種完全矛盾的邏輯只會讓人民受苦，讓國家發展停滯。金門鄉親已經選出「鬥珍」，而她代表民進黨服務金門，不能成為「鬥瑜」。鬥，只會讓金門空轉；爭，才能讓金門前行。未來她會秉持承諾，持續為金門爭取更多建設與服務，讓金門成為兩岸之間最閃亮的一顆星。