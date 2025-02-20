鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

▲鋒面和東北季風影響，今晚到周日北東有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)晚間到明天鋒面通過、東北季風接力，北東溼答答，其中北海岸、東北部、大台北山區雨最大，要到下周二各地才轉多雲到晴。下波冷氣團預計自周日影響到下周一，局部地區低溫下探11度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚到明天鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢，中部山區也有零星短暫雨，其他地方維持多雲到晴；周六東北季風持續影響，周日冷氣團南下，明晚到周日，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部和中部山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴，北海岸、東北部、大台北山區也有較大雨勢。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一持續受冷氣團影響，張竣堯表示，因環境轉乾，北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周二環境更乾，冷氣團減弱，各地多雲到晴，僅東半部和恆春半島有零星短暫雨；下周三華南雲系東移，北部、東半部零星短暫雨，其他地區多雲到晴；下周四北部、東北部、中部山區有局部短暫雨，花東零星短暫雨，其他地區多雲。

溫度趨勢上，張竣堯說明，明天東北季風影響，北部高溫降至16到18度，明顯轉濕涼，其他地區溫暖，高溫約21到25度；明天晚上到周六晚間，低溫為東北季風等級，各地低溫14到16度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，周日則有冷氣團南下，周日晚間到下周一晚上仍有一波低溫，其中周日晚上最冷，中部以北、宜蘭低溫約11到13度，其他地區15到16度；下周二白天冷氣團減弱，氣溫回升。

此外，今天晚上至明天清晨桃園至高雄地區易有低雲或局部霧影響能見度，下周三晚間至下周四清晨西半部局部地區及金門、馬祖亦有低雲或局部霧影響能見度。