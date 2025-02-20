　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面和東北季風影響，今晚到周日北東有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)晚間到明天鋒面通過、東北季風接力，北東溼答答，其中北海岸、東北部、大台北山區雨最大，要到下周二各地才轉多雲到晴。下波冷氣團預計自周日影響到下周一，局部地區低溫下探11度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚到明天鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢，中部山區也有零星短暫雨，其他地方維持多雲到晴；周六東北季風持續影響，周日冷氣團南下，明晚到周日，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部和中部山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴，北海岸、東北部、大台北山區也有較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一持續受冷氣團影響，張竣堯表示，因環境轉乾，北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周二環境更乾，冷氣團減弱，各地多雲到晴，僅東半部和恆春半島有零星短暫雨；下周三華南雲系東移，北部、東半部零星短暫雨，其他地區多雲到晴；下周四北部、東北部、中部山區有局部短暫雨，花東零星短暫雨，其他地區多雲。

溫度趨勢上，張竣堯說明，明天東北季風影響，北部高溫降至16到18度，明顯轉濕涼，其他地區溫暖，高溫約21到25度；明天晚上到周六晚間，低溫為東北季風等級，各地低溫14到16度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，周日則有冷氣團南下，周日晚間到下周一晚上仍有一波低溫，其中周日晚上最冷，中部以北、宜蘭低溫約11到13度，其他地區15到16度；下周二白天冷氣團減弱，氣溫回升。

此外，今天晚上至明天清晨桃園至高雄地區易有低雲或局部霧影響能見度，下周三晚間至下周四清晨西半部局部地區及金門、馬祖亦有低雲或局部霧影響能見度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽
快訊／iPhone 16e三大電信資費出爐
快訊／五熊宣布當媽！
快訊／北市15歲少女墜樓　保全伸手接人...雙雙受傷送醫
iPhone 16e大砍拍照一功能
快訊／「一瓶奶」虐2歲兒　狠父母聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩衝16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

從棒球熱潮到文學詩韻！張麗善宣布「藝享雲林」起跑　電影、講座、文學饗宴一次滿足

武陵櫻花季總量管制延至3／2　4大疏運措施一次看

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

2100名台生赴陸就讀「統戰部2大學」　教育部：協助轉學回台

預約做頭髮！她收「1訊息」超開心　網眼睛亮了：快說設計師在哪

辣又酸「同事狂揪吃1鍋物」　她頭皮發麻不解：每次去都人超多

4生肖要發財了！ 2025年受「龍池星」加持　財運狂飆、滿手鈔票

百年老店「芋頭冰棒吃到蟑螂」！網翻「黑歷史」：不是第一次

夜市小吃成功翻身　屏東龍鬚糖奪國際美味大獎

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

威力彩衝16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

從棒球熱潮到文學詩韻！張麗善宣布「藝享雲林」起跑　電影、講座、文學饗宴一次滿足

武陵櫻花季總量管制延至3／2　4大疏運措施一次看

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

2100名台生赴陸就讀「統戰部2大學」　教育部：協助轉學回台

預約做頭髮！她收「1訊息」超開心　網眼睛亮了：快說設計師在哪

辣又酸「同事狂揪吃1鍋物」　她頭皮發麻不解：每次去都人超多

4生肖要發財了！ 2025年受「龍池星」加持　財運狂飆、滿手鈔票

百年老店「芋頭冰棒吃到蟑螂」！網翻「黑歷史」：不是第一次

夜市小吃成功翻身　屏東龍鬚糖奪國際美味大獎

獨／戲拍一半被喊卡！導演陳保中控大愛台違約　雙方將先庭外協商

汪小菲直奔信義區豪宅「外面又下雨」！　來台開戰S媽低調不發聲

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半：情堪憫恕

申領大陸居住證納管前　政府先查公務員是否持有

信義區美式漢堡店「開心果系列」新上市！漢堡、奶昔都有

iPhone 16e三大電信資費出爐　「價格大漲」月付1399元才0元購機

五熊宣布當媽！　「懷胎七周」甜曬孕肚照報喜

2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡　余宛如受邀分享AI與半導體商機

文總執委名單「綠友友」？石明謹：酬庸個屁，開會連停車費都不能抵

退警「瀟湘公子」慘了！挑釁學弟妹拍抖音　判囚2年8月+1年得易科

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

生活熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

自助餐別挑「這2道菜」！營養師警告：熱量地雷

芋頭冰棒藏「整隻蟑螂」　連珍通路急下架致歉

威力彩16.5億！他曝「5類人中獎機會高」行員驚呆

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

他噴盤子才買16e　秒選「1機款CP值最高」！果粉吵翻

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

冰棒驚見完整蟑螂頭！情侶吐出1物驚呆

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵

更多熱門

相關新聞

鋒面冷空氣雙襲「明天北部明顯降溫」　下周二到228連假回暖

鋒面冷空氣雙襲「明天北部明顯降溫」　下周二到228連假回暖

冷氣團減弱，今天(20日)回暖，不過今晚有鋒面通過，東北季風緊接在後，明天北台灣率先降溫，北東轉雨，周日冷空氣加碼升級冷氣團，下周一清晨將是最冷時刻，要等到下周二才會回暖，一直到228連假期間將不會再有冷空氣影響。

今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

關鍵字：

天氣氣象冷空氣鋒面東北季風冷氣團低溫氣象署

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

【泰格與雪兒】職業病犯了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面