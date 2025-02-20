鋒面冷空氣雙襲「明天北部明顯降溫」　下周二到228連假回暖

▲鋒面今晚到明天通過，北東轉為有雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，今天（20日）回暖，不過今晚有鋒面通過，東北季風緊接在後，明天北台灣率先降溫，北東轉雨，周日冷空氣加碼升級冷氣團，下周一清晨將是最冷時刻，要等到下周二才會回暖，一直到228連假期間將不會再有冷空氣影響。

中央氣象署技正謝佩芸表示，未來幾天北部、東半部在一波波雲系影響下，下雨與不下雨的天氣交替頻繁，中南部則相對穩定，明天有冷空氣南下，北部明開始有明顯降溫。

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未來一周溫度趨勢，謝佩芸說明，冷氣團已經減弱，今天明顯回溫，將是最溫暖的一天，各地白天高溫尤其北台灣有明顯回升，西半部約23到25度，東半部21到22度；不過今晚鋒面通過、東北季風增強，明天北台灣高溫將明顯下降，北部、東北部有感轉涼，這波冷空氣以東北季風為主。

謝佩芸指出，周日會有下波冷空氣南下，周日到下周一達到冷氣團等級，各地氣溫下降，其中北台灣降溫明顯，最低溫會出現在下周一清晨；中南部周五起沒有受到東北季風影響，白天感受舒適，不過周日到下周一冷氣團南下，中南部溫度也會下降，下周二冷氣團減弱後，各地回暖，一直到228連假期間，都沒有冷空氣影響。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，謝佩芸分析，今天白天多雲到晴，迎風面北海岸、桃園以北有零星降雨，但降雨不多；今天晚間開始，台灣附近水氣增加，北台灣有飄雨情況，今深夜、明天清晨到白天鋒面通過，北部、東半部容易下雨，北海岸、大台北山區、東北部有局部較大雨勢。

後續鋒面將快速通過、明晚離開，謝佩芸說明，因後續迎風面地區因吹東北風，台灣附近將有水氣斷斷續續通過北台灣，桃園以北、東半部仍容易有短暫雨，北海岸、大台北山區、東北部有較大雨勢，中南部多雲到晴。下周一水氣減少，降雨範圍縮小，下周二水氣減少最明顯，將是未來天氣最穩定的一天。