人夫偷吃「兄弟妻」上癮　各自離婚後火速結婚

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2023年1月間與高中好友的妻子小花（化名）發生婚外情，短短6天之內就一起去了旅館3次，接著2人各自與配偶離婚，不到半年便登記結婚另組家庭。阿強的前妻無法接受，憤而對小花提告求償100萬元。新竹地院法官日前裁定，小花應賠償前妻20萬元較為適當。

▲阿強和小花各自離婚不到半年，便登記結婚成為夫妻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強的前妻在判決書中主張，由於阿強和小花的前夫是高中同學兼好友，兩家人經常相約一起出去玩，沒想到阿強竟和小花發展出婚外情，2023年1月間短短6天就共赴旅館、摩鐵3次，甚至在車上獨處超過2小時，還在百貨公司、廣場等公共場所緊貼、牽手；更誇張的是，阿強和小花各自離婚之後，不到半年居然登記結婚另組家庭，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償100萬元。

小花則辯稱，阿強與其前妻的婚姻關係破裂，是因為前妻在2022年間出軌2次所導致，況且證據照片、影片中的女子根本不是她，有可能是認錯人了；退一步而言，縱使認定是她，當時2人也只是正常交際，並無法證明有侵害配偶權的事實。

不過，小花的前夫出庭指認照片，他表示，2名當事人1個是他7年的同居對象，另1個是從高中至今的好友，不可能不認得；此外，那些照片、影片大多都是他委託朋友去拍的，因為當時他有一個鑰匙追蹤器，只要小花定位在可疑的地方，就會請朋友去錄影或拍照確認，該名朋友也認識小花和阿強。

新竹地院法官認為，證人是小花的前夫，2人維持夫妻關係相處大約7、8年，並非素不相識或僅有幾面之緣的人，前夫能認出照片中的女子就是小花，並未違反常情，因此這部分沒有採信小花的說詞。

法官接著指出，小花和阿強見面後共赴旅館、摩鐵，還在公開場合勾手、牽手，行為舉止顯然已經逾越普通朋友之間一般社交行為的正常範圍，確實足以達到破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福程度，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素，最終判小花應賠償阿強的前妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。