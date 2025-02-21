選民服務擦出愛火！高雄市議員助理戀上人妻　油膩對話截圖曝

▲某議員助理做選民服務，反而成為選民的外遇對象。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pakutaso）



記者黃資真／高雄報導

高雄某議員服務處曾姓助理做選民服務時，與沈姓人妻相識墜入愛河，許姓丈夫得知後氣炸提告2人求償51萬元。曾男雖主張只是朋友關係，還在學習拿捏與選民之間的距離，撇清小王身分，法官仍認定曾、沈侵害配偶權，判賠連帶賠償20萬元。

許男控訴，與沈女於2013年12月31日結婚，曾男明知沈女有家庭，仍於2022年至2023年7月間與其交往，時常外出約會，傳訊告白「寶貝老婆」、「愛妳」、「想我吧」、「我不想以後都見不到妳」、「但是我願意守護著妳」、「我可以給妳我的所有」、「我也很不想失去你」、「可是我不能沒有你」、「寶貝老婆妳永遠記得我省吃儉用沒關係」、「所以我們真的很像天作之合」等。

2022年11月25日，許男發現2人往來密切，遂要求妻子簽立協議書，承諾遵守婚姻之中城義務，對方卻於2023年11月14日先行提起離婚訴訟，令他備受打擊，決定提告2人侵害配偶權，求償51萬元。

沈女主張，許男提出的對話紀錄截圖，均未取得她同意取得，更指曾男酒後常情緒失控及長期控制她的交友關係，但並未踰越一般交友間之舉止。

▲曾男頻繁稱沈女為「寶貝」。（圖／翻攝自判決書網站）

曾則表示，他傳的「我不想以後都見不到妳」、「但是我願意守護著妳」、「我可以給妳我所有」、「我也很不想失去你」、「可是我不能沒有你」等語，係聽聞許限制沈女交友自由，基於同情處境而未其抱不平，考量此為他的第一份工作，尚在學習拿捏與選民之間的關係與距離，用字措辭若有不當並非有意為之，請求法官酌減賠償金額。

法官發現，除了上述對話紀錄外，曾男曾傳訊「我也不想妳在我的世界消失」、「你當初不是說頂多離婚而已嗎」，沈女回應「這樣對你對我都好」、「面對現實」、「回到各自的位置」、「就這樣結束吧！」，可見2人應有交往關係，始有討論2人關係結束的必要，不採信辯詞，判決2人連帶賠償20萬元為適當。可上訴。