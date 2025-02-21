甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

▲這個市政府全是忍者！迎來「忍者之日」，發源地「甲賀」果然名不虛傳。（圖／翻自NHK畫面）

圖文／鏡週刊

2月22日的日文諧音接近「NIN, NIN, NIN」，因此又被日本人稱為「忍者之日」，身為忍者發源地的滋賀縣甲賀市，當然要歡慶忍者之日，就在今（21日）天，甲賀市政府的人員全都變身成為忍者，形成有趣的辦公風格。

據日本《NHK》報導，每年2月22日被訂為「忍者之日」，身為忍者發源地的甲賀，也趁機推展忍者觀光。就在忍者之日的前一天，甲賀市府人員全都變身成為忍者，穿忍者服上班，甚至重現「甲賀流」忍術式辦公，形成特殊的辦公室氣氛。

▲市府人員挑戰傳統忍者術辦公。（圖／翻自NHK畫面）

甲賀市觀光企劃推進課課長奧村康正也表示，穿上忍者服裝後，「行動更加方便，工作效率也提高」。奧村稱，配合忍者之日，甲賀市舉辦各種活動，歡迎喜愛忍者的朋友們一同來共襄盛舉。



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