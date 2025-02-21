物有所適－生活儀式感特展　即起於工藝中心登場

▲「物有所適－生活儀式感特展」於工藝中心展出，探索當代生活的風格美學。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心策辦「物有所適—生活儀式感特展」，即日起於該中心工藝文化館2至3樓展出，盼帶領觀賞者重新思考工藝如何融入當代生活、探索當代生活的風格美學，成為日常生活中的儀式感，也讓更多人理解並欣賞工藝之美。

工藝中心主任陳殿禮表示，本展為今年工藝中心工藝「漫活SLOHAS」系列活動之一，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」為自身的生活態度，SLOHAS並融合簡單（Simple）、生活型態（Lifestyle）、原創性（Original）、健康（Health）、美學（Aesthetics）與永續發展（Sustainability）等關鍵字，倡議工藝的親近與融入生活日常的精神，喚起人們重新思考生活方式，在日常細節中找到屬於自我的生活儀式感與美學風格。

展場選用三個日常生活核心場域，如「客廳」、「餐廳」與「個人空間」，透過人們的日常視角與精選工藝品，體現當代生活美學風格，在空間中激發人們對「質感生活」的深度思考，並搭配四種不同生活風格，如「自然奢野（Glamping Living）」、「當代洗鍊（Contemporary Living）」、「沉靜樸實（Tranquil Living）」與「喧動馥郁（Vibrant Living）」等面向，詮釋工藝的多元特性，展現工藝融入生活之美。

工藝中心指出，工藝文化館一樓展區的「日日工藝—臺灣工藝品牌概念店」，則同步展出歷年「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」計畫徵選作品，與本展之主軸議題相互串連，以食/衣/住/行/樂等生活面向展現工藝如何融入生活、增添生活情趣及成為提升質感的獨特存在，呈現臺灣工藝的創意與質感日常。