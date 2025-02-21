梅山、中埔電纜地下化提升觀光流量　王育敏爭取近億經費

▲▼ 立委王育敏邀集中央會勘梅山、中埔電纜地下化，積極爭取工程經費近億元。（圖／立委王育敏團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王育敏今（21）至嘉義縣梅山鄉橫山屏及中埔鄉隆興商圈進行電纜地下化工程會勘，王育敏邀集交通部公路局、台電、中華電信、世新電視台以及嘉義縣政府建設處與當地鄉民代表共同商討地方民眾需求與後續工程事宜。

嘉義縣議員陳信文指出，梅山鄉近年因太平雲梯成為國內熱門景點、遊客不斷成長，也使梅山假日車流量遽增，不僅造成交通壅塞也影響附近居民交通安全，希望能透過電纜地下化爭取更多路面空間以胃納更大的交通量。

立委王育敏也說自己走訪在地經常聽到鄉親提及交通壅塞的困擾，為解決鄉親的問題，自己去年已經先爭取到台三線梅山鄉往古坑鄉路段的路段拓寬，但交通的改善是一環扣一環，因此這次會勘就是要接續拼起其它塊拼圖，讓整個嘉義縣山區交通道路更加安全。此外，中埔鄉隆興商圈也是交通量大的路段，而中埔是她的故鄉，自然必須幫鄰里居民爭取用路安全，也正式提出需求，爭取中央撥補經費協助嘉義縣。

交通部公路局說明，目前梅山鄉橫山屏段的電纜地下化第一階段計畫進度順利，今年就會完工。而接下來王育敏委員要爭取的第二階段工程以及中埔鄉隆興商圈的新作工程，將會以此次會勘結論做為評估依據，積極列入今年度計畫內執行，預估整體工程經費為九千萬元餘。