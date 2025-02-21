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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／日媒指「下屆總統熱門人選」！　盧秀燕回應了：純城市外交

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市長盧秀燕被視為下屆總統熱門人選，繼去年參訪美國之後，將在2月23日展開為期6天的日本參訪，今(21日)下午2時30分盧市長出面說明，此次參訪有3大目的，第一是城市外交，第二是大巨蛋取經之旅，第三是感謝之旅，對於日媒所指的總統候選人一說，市長表示「單純就是城市外交，幫台中市交更多朋友」。

▲▼ 台中市長盧秀燕參訪日本。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市長盧秀燕參訪日本，今天下午出面說明參訪三大目的。（圖／記者鄧木卿翻攝）

盧市長指出，為了促進台日友誼、加強城市外交，將從2月24日至3月1日率隊出訪日本6天，三大目的中，首先為加強台中跟日本的情誼，將拜訪東京都、名古屋等城市；第二，未來台中將興建能夠打棒球的大巨蛋，為了加速進行，將參訪三個大巨蛋，了解不同經營型態、興建方式，也算是一次大巨蛋取經之旅。

第三，有許多日本企業在台中投資，包括半導體公司、Lalaport、三井outlet等等，將向願意在台中落地深根、大量投資的企業予以感謝。

據日媒報導，盧秀燕是國民黨內備受矚目的「下一屆總統」熱門人選，因此此行也被解讀為拓展國際人脈的重要一步。市長表示，日本是她甫上任就列為要拜訪的國家之一，惜因疫情影響遲遲無法成行，對於出訪消息有日本媒體政界關心表達感謝，「這次參訪單純就是城市外交，幫台中市交更多朋友，跟其他國家之間的情誼更加深化鞏固。」

另外，由於新光三越氣爆案才過去9天，市長就要出國，是否會擔憂觀感不佳，盧市長認為，目前相關善後都有在進行中，市府開了很多專案協助，準備都已就緒，只是需要時日加以履行。

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