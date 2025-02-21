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遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

▲▼比奇超級空中國王（Beechcraft Super Air King）。（圖／翻攝CBP）

▲美國空軍飛行員在加州上空遇到UFO。圖為一架比奇超級空中國王（Beechcraft Super Air King）。（圖／翻攝CBP）

記者吳美依／綜合報導

美國空軍一名飛行員執行秘密任務時，目擊一個足球大小、圓柱體的不明飛行物（UFO），從戰機右翼下方飛過，而他與塔台通訊的錄音檔，如今也被媒體流出。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在去年9月17日下午2時30分左右，飛行員駕駛一架比奇350C（Beechcraft 350 C）飛越加州管制空域，執行一次涉及國土安全部、未公開的軍事任務。據悉，當日天氣相當晴朗。

根據新聞電視台NewsNation節目「班菲爾德」（Banfield）取得的錄音檔，飛行員「特洛伊21」（Troy 21）向洛杉磯塔台說，「這聽起來會很奇怪，但剛剛有東西通過我的機翼下方。可能是一個足球大小的物體，就在我的機翼下方。」

飛行員形容，UFO「就像是一個深灰色、圓柱體的物體，可能有足球的大小，大約從我們右翼下方10英尺（約3公尺）處通過。」被詢問是否為無人機時，他坦言無法確定。

大約1分鐘後，飛行員通報，在專門偵測、追蹤和鎖定空中目標的「空對空雷達」上看見一個物體。40秒過後，他又通報在雷達上看見一個物體，出現在60英里（約96.5公里）之外。如果這與通過機翼下方的物體，確實就是同一個，那麼UFO必須以超過2馬赫（2倍音速）的速度飛行，才能在這麼短的時間內，移動這麼長的距離。

專家向NewsNation表示，一些軍事及業餘無人機，確實可以達到2萬英呎高度，但這種類型的無人機並不常見。據悉，塔台已向「全國不明飛行物通報中心」（National UFO Reporting Center）通報這次目擊事件。

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