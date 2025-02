遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

▲美國空軍飛行員在加州上空遇到UFO。圖為一架比奇超級空中國王(Beechcraft Super Air King)。(圖/翻攝CBP)



記者吳美依/綜合報導

美國空軍一名飛行員執行秘密任務時,目擊一個足球大小、圓柱體的不明飛行物(UFO),從戰機右翼下方飛過,而他與塔台通訊的錄音檔,如今也被媒體流出。

《紐約郵報》報導,這起事件發生在去年9月17日下午2時30分左右,飛行員駕駛一架比奇350C(Beechcraft 350 C)飛越加州管制空域,執行一次涉及國土安全部、未公開的軍事任務。據悉,當日天氣相當晴朗。

根據新聞電視台NewsNation節目「班菲爾德」(Banfield)取得的錄音檔,飛行員「特洛伊21」(Troy 21)向洛杉磯塔台說,「這聽起來會很奇怪,但剛剛有東西通過我的機翼下方。可能是一個足球大小的物體,就在我的機翼下方。」

