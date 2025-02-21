東吳大學餐廳驚見大麻交易！毒梟狂賣24次...法官重判128年

▲呂姓男子竟將販毒觸手伸向校園，多次在大學學生餐廳交易毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市呂姓男子，長期於東吳大學綜合大樓內的學生餐廳進行毒品交易，警方經蒐證，發現他販售大麻長達1年，交易次數高達24次。士林地院審理後，認定呂男販賣毒品事證明確，依24次販賣第二級毒品罪，分別判處各5年4個月，總計128年，另因持有大麻部分加判4個月，合併應執行有期徒刑10年，並沒收其犯罪所得32萬2100元。

警方調查發現，呂男透過通訊軟體與買家聯繫，約定交易時間、地點及販售數量，並曾在東吳大學學生餐廳內交易大麻。他以現金或轉帳方式收款，透過約定地點交付毒品。警方掌握情資後，經長期監控及蒐證，發現呂男販毒時間長達1年，交易範圍擴及多個地點。

2024年2月4日，警方持搜索票突襲呂男位於台北市的住處，當場查獲大麻、大麻種子、電子磅秤、毒品殘渣袋，並在其手機內發現多筆交易紀錄，證據確鑿。

此外，呂男還被發現非法持有大麻及大麻種子，警方於2024年3月7日再次持搜索票進行搜索，當場查獲黃棕色乾燥大麻植株碎片及毒品殘渣袋，確認其持有毒品的事實，進一步加重其罪行。

法院審理時，呂男抗辯指出，自己並非為了營利販賣大麻，更強調持有大麻僅供個人使用。然而，法官認為呂男販賣毒品的交易次數高達24次，且從手機內查獲與買家多次交易紀錄，完全駁斥其「僅為自用」的說詞。

合議庭審理後，依24次販賣第二級毒品罪，各處有期徒刑5年4月；持有第二級毒品罪，處有期徒刑2月、3月應執行4月（此部分可易科罰金）不可易科罰金部分應執行有期徒刑10年，並沒收其販毒所得32萬2100元。