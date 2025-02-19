　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台泰聯手抄8億毒品　偽裝「觀音王」茶葉...可供140萬人吸食

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼台泰檢警聯手，在泰北破獲毒品倉庫，起出安非他命、大麻膏等毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署去年底接獲情資，有東南亞運毒集團計畫從泰國運輸大量毒品至臺灣、日韓等地銷售，於是組成專案小組與泰國肅毒總局合作，聯手破獲一個位於泰國北欖府的境外毒品倉庫，查獲第二級毒品安非他命201公斤、大麻膏225公斤，可供140萬人次吸食，市價近8億元，並逮捕5名緬甸籍犯嫌。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋檢接獲線報後，立即指揮刑事警察局偵查第三大隊第三隊、國際刑警科及保安警察第三總隊第二大隊組成專案小組展開偵辦，並啟動國際合作機制，刑事警察局駐泰國聯絡組與泰國皇家警察肅毒總局進行情資交換及工作會報。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證，專案小組鎖定泰國北欖府一處倉庫，藏有即將走私出境之大量毒品後，見時機成熟，泰國警方今年1月9日針對毒品倉庫執行查緝，當場查獲外包裝是「觀音王」茶葉的安非他命201公斤、罐裝高濃度大麻膏225公斤，「觀音王」包裝袋1批、大型真空封口機1臺、磅秤1臺、手機6支等證物，市價超過8億元，並逮捕正在包裝毒品之緬甸籍犯嫌5人，瓦解該國際運毒集團。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋檢表示，本案成功偵破，展現台泰警方長期合作打擊跨國毒品犯罪的默契與成效，刑事警察局表示，未來將持續強化與各國執法機關的情資交換與合作，全力阻絕毒品於境外，維護社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／楊麗菁前男友又出事！　法官重判4年批惡劣
家電補助來了！　每台最高5000元
姊弟戀變絕命婚！　里長妻娘家悲嘆：太殘忍
2025中職熱身賽賽程公布！　3／22、3／23在大巨蛋
獨自在家整天只喝1瓶奶！　2歲童全身傷陷昏迷
玥熹再度開撕小優！　公開片段「哽咽哭了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新光氣爆多名關鍵人重傷「無法接受偵訊」　檢3度現場勘查

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

獨／楊麗菁前男友又出事！「設局強借」3千萬　法官重判4年批惡劣

付數十萬才逃出緬甸　火舞舞者現身說法：勿輕信海外輕鬆工作

快訊／國1北上新營段小巴全面燃燒！女司機+5乘客及時逃生

北市吊臂車駕駛左轉撞倒婦人　未禮讓行人吃6千元罰單

雲林深夜死亡車禍！轎車猛撞對向車駕駛不治　驚悚影片曝

獨自在家整天只喝1瓶奶！2歲童全身傷陷昏迷　父母辯：從床上跌落

台泰聯手抄8億毒品　偽裝「觀音王」茶葉...可供140萬人吸食

台大性別友善廁所驚傳偷拍！外籍女學生急呼救　23歲男大生被逮

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

新光氣爆多名關鍵人重傷「無法接受偵訊」　檢3度現場勘查

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

獨／楊麗菁前男友又出事！「設局強借」3千萬　法官重判4年批惡劣

付數十萬才逃出緬甸　火舞舞者現身說法：勿輕信海外輕鬆工作

快訊／國1北上新營段小巴全面燃燒！女司機+5乘客及時逃生

北市吊臂車駕駛左轉撞倒婦人　未禮讓行人吃6千元罰單

雲林深夜死亡車禍！轎車猛撞對向車駕駛不治　驚悚影片曝

獨自在家整天只喝1瓶奶！2歲童全身傷陷昏迷　父母辯：從床上跌落

台泰聯手抄8億毒品　偽裝「觀音王」茶葉...可供140萬人吸食

台大性別友善廁所驚傳偷拍！外籍女學生急呼救　23歲男大生被逮

醫美術後保養成趨勢！高濃度配方修護穩膚更迅速

10年神遊《鋼彈群起》結束營運　玩家悲鳴：「無量大數」永存我心

新光氣爆多名關鍵人重傷「無法接受偵訊」　檢3度現場勘查

「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受

外媒爆料《Pokémon GO》要出售！1146億天價賣給沙國電玩商

置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫

鴻海水資源綠色管理獲好評　AWS授予富士康鄭州園區白金級認證

連林信寬的份一起拚！　高錦瑋主場抗菲要打出態度

大溪威斯汀增運動酒吧、VR房！規劃「每周放煙火」住客限定

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

東螺媽天公爐挖出「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

惡里長「拳頭打死妻」志工目擊嚇哭

愛妻里長人設翻車　揮重拳打死妻遭收押

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

更多熱門

相關新聞

男偷旗山美濃8戶住宅　冰箱泡沫紅茶也不放過

男偷旗山美濃8戶住宅　冰箱泡沫紅茶也不放過

高雄旗山、美濃地區近期竊案頻傳，住戶財物接連失竊，其中包含現金、時鐘、平板電腦、筆電、WiFi路由器等物品，竊賊甚至連冰箱內的飲料都不放過。旗山警方接獲報案後，立即組成專案小組，調閱數百支監視器畫面，最終鎖定45歲有毒品、竊盜前科的林姓男子，並將其逮捕到案。

女模屍檢出爐！遭逼吸毒「全裸暴斃」曼谷飯店

女模屍檢出爐！遭逼吸毒「全裸暴斃」曼谷飯店

28歲台男走私「22kg古柯鹼」飛日本被逮！

28歲台男走私「22kg古柯鹼」飛日本被逮！

「肌肉戰警」猛男照奏效！藥頭摩鐵約3P被逮

「肌肉戰警」猛男照奏效！藥頭摩鐵約3P被逮

女模遭逼吸毒亡　中國金主逃跑最重關10年

女模遭逼吸毒亡　中國金主逃跑最重關10年

關鍵字：

台泰8億毒品倉庫安非他命大麻膏

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面