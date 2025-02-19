台泰聯手抄8億毒品　偽裝「觀音王」茶葉...可供140萬人吸食

▲▼台泰檢警聯手，在泰北破獲毒品倉庫，起出安非他命、大麻膏等毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署去年底接獲情資，有東南亞運毒集團計畫從泰國運輸大量毒品至臺灣、日韓等地銷售，於是組成專案小組與泰國肅毒總局合作，聯手破獲一個位於泰國北欖府的境外毒品倉庫，查獲第二級毒品安非他命201公斤、大麻膏225公斤，可供140萬人次吸食，市價近8億元，並逮捕5名緬甸籍犯嫌。

橋檢接獲線報後，立即指揮刑事警察局偵查第三大隊第三隊、國際刑警科及保安警察第三總隊第二大隊組成專案小組展開偵辦，並啟動國際合作機制，刑事警察局駐泰國聯絡組與泰國皇家警察肅毒總局進行情資交換及工作會報。

經泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證，專案小組鎖定泰國北欖府一處倉庫，藏有即將走私出境之大量毒品後，見時機成熟，泰國警方今年1月9日針對毒品倉庫執行查緝，當場查獲外包裝是「觀音王」茶葉的安非他命201公斤、罐裝高濃度大麻膏225公斤，「觀音王」包裝袋1批、大型真空封口機1臺、磅秤1臺、手機6支等證物，市價超過8億元，並逮捕正在包裝毒品之緬甸籍犯嫌5人，瓦解該國際運毒集團。

橋檢表示，本案成功偵破，展現台泰警方長期合作打擊跨國毒品犯罪的默契與成效，刑事警察局表示，未來將持續強化與各國執法機關的情資交換與合作，全力阻絕毒品於境外，維護社會安全。