「肌肉戰警」猛男照奏效！藥頭摩鐵約3P　警埋伏衣櫃衝出壓制

▲藥頭中了警方「猛男計」遭逮補。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

緝毒手法再出新招！台中市警第五分局執行網路巡邏，發現交友軟體Grindr帳號「價格公道」暗藏販毒訊息，警方嗅出犯罪意味，派出「肌肉戰警」私訊聊天，再喬裝買家約在汽車旅館假裝交易，藥頭見員警身材誘人，表示想帶朋友一同到摩鐵開趴，警方伺機圍捕查獲許姓藥頭，並搜出安非他命等毒品證物，台中地檢署依販賣第二級毒品罪嫌偵結起訴。

據查，販毒集團為規避查緝，匿名隱身於網路中，增加查緝難度。第五分局派出有健身習慣的「肌肉戰警」喬裝買家上線釣魚，在軟體上傳送誘人的身材照，聊了2個星期成功降低藥頭戒心，藥頭不僅對員警噓寒問暖，要他早點休息，報價時還忘記算到「外送費」，甚至詢問能否帶朋友一起開3P毒趴，警方順勢展開追緝，約在汽車旅館假裝進行交易。

警方在汽車旅館周邊佈署，甚至房間的衣櫃裡都有暗樁，待雙方完成交易後，先由衣櫃裡的員警衝出壓制，許姓藥頭被這突如其來的一幕嚇得慘叫，其餘埋伏警力聞聲後趕往支援。警方現場實施搜索，查扣安非他命、吸食器等毒品證物，全案逮捕移送後，由台中地檢署依販賣第二級毒品罪嫌偵結起訴，恐面臨10年以上的有期徒刑。