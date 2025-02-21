教育部禁台生與3陸校交流　賴士葆：政治干預教育

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於教育禁止我國學生與華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院交流。國民黨立委賴士葆今（21日）批，政府以政治因素干預教育，令人不解，意識形態介入教育非常不妥，應以學術排名與學術成就為判斷標準，而非以學校的政治背景作為決策依據。

教育部長鄭英耀宣布禁止台灣學校跟廣州暨南大學、華僑大學、北京華文大學交流，也不再採認廣州暨南大學學歷，起因在於教育部認為該3校隸屬大陸統戰部。目前約2100名台生在這些學校就讀，禁令發布後入學者不採認學歷，仍就讀者可申請回台轉學。



對此，賴士葆表示，政府用意識形態介入教育，並不妥當。若這些學校因學術地位低落而遭否定，這樣子禁有道理，但卻不是，而是說這是中共黨校、直轄統戰部，請問在大陸多少學校是政府設立的，多少學校有黨的色彩，不是只有這三個而已，還有N個，背後不是說統戰部，而是背後有官方色彩，譬如航空航天部底下也是有大學。

賴士葆強調，評價一所學校應該以其學術成果、國際排名以及是否獲得學術界認可為主，而非因其與政府機構的關係就全面禁止。他質疑，「如果拿政治色彩來決定學術交流，這是非常荒謬的，全世界都會笑我們的政府為何要這樣做」。



