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高教深耕計畫加碼　「全球排名百大」系所可申請補助

▲▼教育部長鄭英耀表示，今天起前往中國統戰部直接管轄的大學就讀，學歷不會採認。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀（中）表示，高教深耕計畫將新增以系所為補助對象。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了提升大學研究實力，教育部表示，在新一期高教深耕計畫中，將會挹注額外經費，並以大學系所為補助對象，各大學若在QS或THE的全球排名在前50或100名，可以向教育部提出申請經費補助，教育部審查後若符合資格，會將經費直接補助給大學系所，預計最快5月公布相關規定。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學一連舉行兩天，這次會議以「跨域自主、多元鏈結」為主題，邀請超過150位全國公私立大專校院校長，聚焦高教人才培育、科研應用、校園永續及企業合作等關鍵議題，攜手勾勒台灣高教新願景。

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高教深耕第二期第二階段從114至116年。教育部長鄭英耀表示，目前教育部正在規劃，若大學系所的學科排名在全球前百大或前50大，表現有特殊亮點，高教深耕計畫會新增經費，直接將補助加碼到各系所，希望這些系所可以引領風潮，期待有世界級的研究亮點，一圓有諾貝爾獎級學者出現的夢想。

教育部高教司長廖高賢表示，過去高教深耕經費都是針對全校或研究中心，教育部規劃在未來的高教深耕經費或大型補助計畫當中，新增針對系所項目，直接把經費挹注到系所上，目前正在審查新一期高教深耕計畫經費，會配合這一期審查結果，再加碼補助各領域，最快今年5、6月前公布相關規定，但要配合政府整個經費審議狀況。

廖高賢補充說明，例如利用QS或「THE」的全球大學排名，各大學都有掌握各領域的全球排名狀況，像是台灣有的電資或人文社會領域已經進入全球前50或100，學校就可利用這些排名向教育部提出申請，再由教育部評估，例如台大社會系的排名已到全球前50名。

教育部次長葉丙成今（21日）指出，目前高教深耕的特色領域研究中心全面檢討再進化，做的不夠好的10％要退場，做的不夠好但還不倒退場程度，補助經費從3千萬變2千萬，做的好的則從3千萬提升到4千萬。另教育部也計畫打造就新旗艦，將推動國家重點領域頂尖研究中心，這是一個全新的模式，提供5千萬經費加上五個員額，希望這些中心做示範，聘請國際級大師帶領，搭配中生代的學者，目標在增加台灣在國際上的能見度，而台灣學者不會做行銷，這是需要學期的地方。

至於世界卓越50/100支持計畫部分，葉丙成表示，教育部目前正在研擬，針對學科領域表現在全球前50或前100的系所，提供相關資源，表現好年年給經費，可以為老師加薪或搶新的老師，若是退步就不會給，讓各校系所表現好的可以往前走。

根據教育部資料，高等教育深耕第二期計畫（112-116年）總經費為970億元，比第一期增加134億元。根據教育部規劃，將延續第一期以學生為主體、教學為核心精神，持續協助大學依據優勢領域發展多元特色，並強化學生培養「資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決」等六大關鍵能力。

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