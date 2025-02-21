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去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO到了機場找不到護照，結局惹怒眾人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

期待已久的出國假期沒了！一名婆婆透露，兒子邀約她一起去日本旅遊，當天在機場辦理登機時，她卻找不到護照，翻遍行李都沒有，最後兒子也不去了，氣得媳婦暴走抓狂，結果回程路上，原PO在外套內層發現護照，「我不敢跟他們夫妻倆說」，引發全場網友痛罵，「你根本故意吧！」

一名長輩在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，兒子夫妻倆之前計畫要去日本旅遊，「我知道媳婦沒打算讓我去」，殊不知孝順的兒子主動開口邀約，「我當然說好」，機票住宿也都訂好了。

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到了出發當天，一行人在櫃檯辦理登機手續時，原PO卻找不到護照，「翻遍所有包包和行李就是找不到我的護照，我急到快哭了！」

眼看登機時間快到了，護照依然不見蹤影，兒子也表示不去日本了，原PO說，「媳婦整個人暴走」，沒想到回程的路上，原PO發現護照在大外套的夾層裡。

對此，原PO選擇繼續裝作不知道，「我不敢跟他們夫妻倆說護照找到了，免得又一場暴風雨。」

底下網友狂轟一片爆，「何必去當電燈泡」、「你根本故意吧」、「難怪媳婦不想你去，真是個拖油瓶」、「你兒子真是個臭媽寶」、「好好一個假期就被你毀了」、「無言...夫妻會離婚的話全因為你，聽你的是孝順，不聽你的是不孝，繼續這樣下去身邊的孩子一個一個不幸，身邊很多朋友都是被這樣搞到分開」、「這個我會回家馬上約戶政事務所，離婚手續可以辦一辦」。

也有網友質疑真實性，「通常這種情形大家都會幫忙找，也會幫忙翻你的口袋，真的很愛編故事耶」。原PO則補充回應，「我兒子一直在幫忙找，我媳婦沒幫忙，只會擺臭臉」。

關於護照遺失的話，外交部領事事務局指出，本處僅受理「緊急人道急難情況護照申辦」，「或護照效期不足6個月」急需於12小時內出國並有已開票之班機訂位紀錄者之換照申請，且需事先預約。

外交部領事事務局也強調，本處無法受理在臺國人臨櫃申請護照、簽證及文件驗證等業務，倘為護照逾期換發、遺失、污、毀損，均請向領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處提出申請。

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