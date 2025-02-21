國際交流版圖再出破！台日合作情牽6年　鼓山高中姊妹校再+1

▲鼓山高中和日本福祉大學附中簽訂姊妹校 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2019年開始，高雄市鼓山高中和日本福祉大學附中透過ASEP及WYM合作，連續6年未間斷，6年有成，今天（21日）在教育局的見證之下，簽訂姊妹校協議，確認友好情誼，持續深耕兩校國際合作。

高雄市教育局副局長吳文靜表示：「高雄市教育局一直積極推動國際教育，目前高雄市已締結249校次姊妹校，其中日本就有83校次，而此次與福祉大學附屬高等學校締結是我們在愛知縣的第4間姊妹校。這不只是學校間的合作，更是一座跨文化學習的橋樑，我們希望透過全球夥伴關係，讓學生拓展視野、培養國際競爭力。」

鼓山高中校長廖俞雲表示如果沒有跨出去跟不同文化國籍的同學合作，學生的視野要怎麼能打得開呢？所以非常期待在簽訂姊妹合約後，可以延續本來在WYM和ASEP的專案發表外，更能夠透過福祉大學的資源，讓學生有機會可以去大學進行短期的研修，海外見學，在日本的大學校園上課，另外也能夠透過大學和產業的連結進行產業的參訪，當然希望有更多日本學生能夠來到高雄，成為高雄的好朋友，為我們高雄的觀光進一份心力。

▲高雄市教育局副局長吳文靜（中）到場見證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲鼓山高中校長廖俞雲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



鼓山高中和日本福祉附中這六年來的合作，從2024年12月25日ASEP期間進一步洽談兩校締結姊妹校事宜，現在由校長親自專程回訪簽訂姊妹校事宜，確立彼此友好關係，促進更進一步的合作，期待能擴展更多的交流面向，深化豐富雙方國際教育課程學習內容。而鼓山高中的高中部學生吳予晴也因為簽訂姊妹校合作，讓她有確立了未來的志向到日本就讀大學，並且透過教務處的A P課程先修日文，日前已經通過了N 4的檢定，未來將朝著自己的人生目標邁進。

鼓山高中長期深耕國際交流學務處黃喜麗主任也非常肯定這樣的交流帶給學校的改變，並且也會持續推動學校在現有的基礎下持續跟日本韓國和澳洲姊妹交流，並且開拓德國西班牙等其他國家，讓更多不同的文化進度到學校裡面來讓鼓山和世界交朋友。

▲鼓山高中學生吳予晴已經決定未來到日本繼續就學 。（圖／記者吳奕靖翻攝）