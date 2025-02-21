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碎屍魔「挖肚臍、剪乳房」！76塊鑑驗結果曝　左營仙姑慘剩2片

▲高雄碎屍,高雄分屍,7日晚間，警方於前鎮河再度打撈到林姓婦人的手掌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方7日晚間於前鎮河打撈到林姓婦人的手掌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗殺害3名七旬婦女後碎屍丟河，專案小組於前鎮河打撈2周，尋獲76塊屍塊，現在鑑驗結果已全數出爐。警方比對屍塊和作案兇器，鑑定結果指向張嫌曾以牛排刀片下林婦的臉頰肉、挖出她的肚臍，並疑以剪刀剪下人稱「仙姑」的左營張姓婦人乳房，手法相當殘忍又變態。

分屍案全案於2月6日曝光，專案小組連日進行打撈，19日打撈工作正式告終。警方統計，2周以來共撈獲76塊殘骸，其中38塊與林姓婦人DNA吻合，包括左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌、臟器、臉頰、耳朵和無法確認部位的身體組織；另有1塊頭皮組織、胸部組織屬於張姓婦人所有；大嫂部分則未有所獲。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物，其中包含2把作案刀具。（圖／記者吳世龍攝）

專案小組先前前往張介宗住家搜索，帶回的證物當中，有1把類似牛排刀的20公分長尖刀，刀刃上有明顯且特殊的鋸齒痕，還有1把20公分長的家用剪刀，尖端銳利，被列為行兇工具之一，且不排除還有其他犯案工具。

比對尋獲的屍塊，發現牛排刀上的鋸齒痕，與林姓婦人的左臉頰連接耳朵處、左手掌切割面吻合。依目前鑑定結果，初步認為張介宗利用牛排刀割斷林婦的手掌，並將臉頰「片肉」。而先前民眾在亞灣撈到一袋垃圾袋，裡面的人體組織被警方取回鑑識後，也證實是林姓婦人的肚臍和腹部組織。

另一把剪刀則有採證到張姓婦人和張介宗的DNA，也不排除張介宗將張婦的乳房剪下。

民俗專家廖大乙先前曾表示，嫌犯對死者下降頭，才會將林婦肚臍挖掉；還將張婦的頭皮割掉，最主要就是要割掉死者三千煩惱絲，以免對方死後有怨氣陰魂不散；兇嫌將自己的頭髮剃光，種種惡行都是希望殺人後能招來好運。

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