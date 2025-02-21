顧人怨車牌CGY、CKD等9組入列　2／24起投票「反感度高將汰除」

▲除熱門車牌標售外，公路局也將票選不雅車牌汰除。（示意圖／台北監理所）

記者李姿慧／台北報導

部分車牌英文拼音諧音不雅或有特殊含義，讓民眾忌諱不願領牌，公路局針對未來2年將製作的車牌，挑出9組有諧音或具含意的代碼，自2月24日起2個月開放民眾票選「顧人怨」車牌，若民眾反感度高，將汰除不製作。

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，公路局為蒐集各界意見，挑出9組有特殊含意車牌代碼，於2月24日至4月24日期間，開放民眾在監理服務網填答意見調查。

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公路局表示，近2年預計製作之車牌英文代碼範圍包括CGQ~CLA、PKU~PPY、EAN~EAP、ESZ~ETC、EXC~EXQ等，為便於民眾填答，公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音車牌代碼，譬如CGY(GY不雅諧音)、CKD(慢性腎臟病)、EXP(有效期限縮寫)等共計9組英文代碼，進行民眾意願調查。

公路局指出，民眾於填答時，如對於調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，亦可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作之考量。