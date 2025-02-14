TPASS 2.0優惠「最高回饋40%」上路滿月　10萬人記名登錄　

▲TPASS 2.0優惠開放登錄首月已有10萬人加入。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部鎖定每月搭乘公共運輸次數超過11次以上民眾，推出TPASS 2.0優惠，最多回饋40%，1月14日起開放民眾記名登錄，2月起開始累計搭乘次數。公路局今(14日)表示，上路首月已達成10萬人完成記名登錄里程碑。

TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋自今年1月開放登錄，並於2月開始累計搭乘紀錄，政策上路首月獲得民眾熱烈迴響，近一個月來已破10萬人記名登錄。根據公路局統計，今年1月份平均每日約2,690人記名登錄，2月份至2月13日止，平均每日約3,931人記名登錄，較1月份增加46.1%，逐月呈現成長趨勢。

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公路局進一步說明，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持電子票證且完成記名登錄，以及每月搭乘公共運輸達11次以上的民眾，提供一定比例乘車金額回饋。每月搭乘公路公共運輸包括國道客運、公路客運、市區公車等11次到30次，可回饋15%乘車金額；搭乘31次以上則可回饋30%乘車金額。

另針對已有常客優惠的軌道運輸包括台鐵、台北捷運、新北捷運等提供加碼回饋，每月搭乘11次以上，可回饋2%乘車金額。此外，今年3月31日前至四大超商多媒體事務機預購，或各捷運站服務台和售票加值機購買TPASS 2.0票卡，並完成記名登錄者，年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，由中央再加碼每月回饋10%乘車金額。

公路局提醒，公共運輸常客優惠回饋已自2月份開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且最快於3月25日起可靠卡領取前月份回饋金，越早登錄就可享越多優惠。