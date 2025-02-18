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小三合照是假的　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」：當庭比對有趣了

▲▼謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

▲謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

記者施怡妏／綜合報導

媒體人謝寒冰17日爆料聯電創辦人曹興誠，疑似於2015年在中國外遇，甚至曬出一系列曹興誠與小三露骨合照，對此，曹興誠強調是AI合成假照片，揚言提告。謝寒冰則強硬反擊，「想告就來告啊」。

▲▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

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▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

謝寒冰今（18）日上午6時在粉專發文，「張益贍要我出來面對，我就出來點醒你這個自欺欺人的傢伙！」明明丟出了10張照片，張益贍卻選了一張，他為了遮住曹興誠重要部位，而刻意修過的圖，丟給AI分析，「你怎麼不分析其他幾張？還是你真的那麼想看原圖？」

謝寒冰直言，「曹興誠想告就來告啊，到時候不要當庭比對被法院認證，那就有趣了，至於那些說曹興誠只是一般老百姓的人，曹興誠只是一般老百姓？裝睡的人永遠叫不醒啦！」

針對有人散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片，曹興誠17日下午首次回應「都是合成的」、「我確定會對散播者提告求償」。此外，前民眾黨中央委員張益贍表示，他將照片透過Chat GPT進行分析，發現照片可能是經過AI合成，「造謠仔謝寒冰，出來面對，害我羨慕曹興誠的身材許久」。

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