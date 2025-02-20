今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

▲今晚有鋒面通過，後續東北季風增強，冷空氣周日和下周一升級冷氣團。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（20日）晚間到明晨鋒面快速接近通過，北東轉陰雨天氣，後續東北季風增強，明天北海岸、東北角、宜蘭有較多雨量；周末到下周一冷氣團南下，周日晚間到下周一冷空氣達最強，局部低溫下探7度。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今晚到明天清晨會有鋒面快速接近，並通過北台灣上空後向東移動，今後半夜開始，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會將會提高，逐漸轉陰天有短暫陣雨的天氣。

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明天白天鋒面通過後，底層東北季風增強，水氣持續偏多，吳聖宇表示，苗栗以北到東半部維持陰天有短暫陣雨，其中北海岸、東北角到宜蘭受迎風面地形影響，局部單點累積雨量相對較多，中南部降雨機會不高。

周末陸續有華南雲雨帶東移，不過吳聖宇指出，雖雲雨帶主要位置較為偏北，並沒有直接進入台灣上空，但北部、東半部的天氣仍會受到影響，水氣較為偏多，維持陰天有短暫陣雨的天氣，中部、南部則是多雲或有陽光，山區也會有局部短暫陣雨機會。

華南雲雨帶的影響到了下周一會告一段落，水氣逐漸減少，不過迎風面的東北部、東部仍有局部短暫陣雨。

明天鋒面通過後，東北季風增強，吳聖宇分析，配合降雨增多的影響，北台灣溫度將會下降轉涼，苗栗以北到宜蘭高溫下降到16到18度，感受最明顯，花蓮高溫也會降到20度左右，台中以南以及台東比較不受影響，高溫仍有21到24度，南部高溫預報還是有可能到25度或以上。

周末到下周一則有另一波大陸冷氣團南下，吳聖宇說明，各地溫度轉冷，北部、東北部感受最明顯，周末這兩天在北部、東北部白天高溫只有16到18度，花蓮高溫18到20度，中部高溫20到22度，南部高溫22到24度。

吳聖宇指出，下周一冷空氣強度達到最強，北部、東北部白天高溫將會進一步下降到14到16度，中部及花蓮高溫也會降到16到19度，南部高溫20到22度。至於夜晚清晨的低溫，台南以北到宜蘭的空曠地區，周六晚間到周日清晨低溫有機會降到10度或以下，周日晚間到下周一清晨溫度會更低，甚至會有7到9度低溫發生機會。

吳聖宇提醒，下周一晚間到下周二清晨仍然有8到10度低溫，要等到下周二白天溫度才會有較為明顯回升趨勢，冷空氣將會影響2到3天左右的時間，周日晚間到下周一全天將是冷空氣最強的時間點。