　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

▲▼高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力。（圖／鄭明典臉書）

▲高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力。（圖／取自鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

明天（21日）冷空氣來襲，持續影響到下周一，預期後期冷空氣將達冷氣團等級，是否觸及強烈冷氣團強度仍待觀察，前氣象局長鄭明典指出，高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，周末降溫應該很有感。

前氣象局長鄭明典在臉書上指出，根據海平面氣壓分布圖，可看到台灣附近的等壓線方向，地面風約略沿等壓線吹。現在的情況是，分裂高壓從台灣北方出海，台灣在高壓影響範圍，地面吹偏東風，這就是高壓迴流的天氣型態，各地白天氣溫會回升！

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過鄭明典指出，往高壓中心看，主高壓的中心氣壓增強中，那是下一波冷氣團南下的源頭，不特別強，但是高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，周末的降溫應該會很有感，提醒注意。

氣象署預報指出，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，北部、東部及東南部局部短暫雨，中部山區零星短暫雨；週六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。

氣象署預報，周日大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、東部及東南部局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨。

下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨。下周二冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹
川普警告「第3次世界大戰」不遠了！但不會在他任內
林岱樺涉貪！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法
蘋果中文AI來了！iOS 18.4更新時間曝　台灣果粉失望了
換新車注意！「符4大條件」可退新車貨物稅
搥心肝！日圓賣出價4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓
林岱樺涉貪　韓國瑜：院方對詳細案情並無所悉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

陸「暨南、華僑大學」直隸統戰部　我教育部下令：禁止交流合作

今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

【廣編】「寵」愛「星」體驗！星級飯店與高端寵物食品攜手　讓寵物旅遊更美好

台鐵西部自由座列車「增11班新自強號」　開放7日前可預訂

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

自助餐別挑「這2道菜」！　營養師警告：熱量地雷

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

陸「暨南、華僑大學」直隸統戰部　我教育部下令：禁止交流合作

今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

【廣編】「寵」愛「星」體驗！星級飯店與高端寵物食品攜手　讓寵物旅遊更美好

台鐵西部自由座列車「增11班新自強號」　開放7日前可預訂

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

自助餐別挑「這2道菜」！　營養師警告：熱量地雷

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

劉詩詩「5%股權」給吳奇隆！夫妻爆婚變財產分割…股東換人登熱搜

花蓮縣長徐榛蔚赴港拚觀光　強力主打「花蓮樂悠遊套票」吸引港澳旅客

Jennie愛牌小眾絲綢包hai在台開賣！超夢幻立體玫瑰、限定鮮綠色報到

屏縣環保局宣戰廣告亂象　會同各公所即起強力取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室　她開心分享開創副業歷程

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

王瀅「一天只吃800卡」！驚人菜單曝...成功甩掉多餘脂肪

抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹畫面曝

36架次共機出海「四面環台」　配合共艦聯合戰備警巡

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

生活熱門新聞

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

自助餐別挑「這2道菜」！營養師警告：熱量地雷

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

愛吃1類食物！她50歲就洗腎　醫嘆：心臟像80歲

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

12星座小人指數曝光！射手座100%

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

春天要來了！　4星座喜事連連

更多熱門

相關新聞

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(20)日氣溫續回升，白天略回暖，早晚偏涼微冷；各地晴時多雲丶易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

今回溫明2地涼雨　週日冷氣團變冷

今回溫明2地涼雨　週日冷氣團變冷

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

日本霸王寒流來襲「一路冷到周末」！

日本霸王寒流來襲「一路冷到周末」！

關鍵字：

天氣氣象氣象署氣象局冷氣團冷空氣鄭明典

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

王偉忠長文悼念大S

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面