下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

▲高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力。（圖／取自鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

明天（21日）冷空氣來襲，持續影響到下周一，預期後期冷空氣將達冷氣團等級，是否觸及強烈冷氣團強度仍待觀察，前氣象局長鄭明典指出，高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，周末降溫應該很有感。

前氣象局長鄭明典在臉書上指出，根據海平面氣壓分布圖，可看到台灣附近的等壓線方向，地面風約略沿等壓線吹。現在的情況是，分裂高壓從台灣北方出海，台灣在高壓影響範圍，地面吹偏東風，這就是高壓迴流的天氣型態，各地白天氣溫會回升！

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不過鄭明典指出，往高壓中心看，主高壓的中心氣壓增強中，那是下一波冷氣團南下的源頭，不特別強，但是高壓東方的低壓上空有極渦支持，冷空氣有往南的動力，周末的降溫應該會很有感，提醒注意。

氣象署預報指出，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，北部、東部及東南部局部短暫雨，中部山區零星短暫雨；週六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。

氣象署預報，周日大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、東部及東南部局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨。

下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨。下周二冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷。