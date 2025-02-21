遭21歲女警控性侵！宜蘭男警收押禁見　縣警局立即予以停職處分

▲宜蘭縣警察局20日決議對歐姓男警進行停職處分。（圖／記者游芳男攝）

記者閔文昱、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭警界傳出性侵案，初步了解，21歲的女警與在同一派出所服務的27歲歐姓男警互有好感，未料18日凌晨女警卻遭到歐男酒後暴力性侵、甚至拍下裸照，女方憤而驗傷報案。檢方介入後依法偵辦，並由法院裁定歐男羈押禁見。宜蘭縣警局20日下午召開考績會，對歐男進行停職處分。

據了解，受害女警與歐男雖然互有好感，但兩人並未交往，17日晚間兩人一起與派出所同事的聚餐中喝酒，結束後男警跟隨女警回到她的租屋處，然而在女警拒絕其求歡後，他仍強行進入女警住處實施性侵、拍攝裸照。18日一早女警便前往醫院驗傷，指控遭男警毆打、性侵，導致雙臂上有明顯瘀青。

宜蘭地檢署在複訊後，認為男警涉案情節重大，且有逃亡、滅證及串供之虞，依涉嫌傷害、妨害性自主、妨害秘密、強制性交、恐嚇等五項罪嫌，向法院聲請羈押禁見。法院在20日晚間10點開完羈押庭後，為避免證據滅失，裁定收押禁見。

此外，宜蘭縣警察局也對此事件高度重視，已於20日下午召開考績會，決議對涉案男警進行停職處分。警局強調將依照「警紀警辦」原則處理，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，從嚴追究涉案人員的責任，並視情節擬議相關行政處分。