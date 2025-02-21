雪隧驚魂！廂型車爆胎碎片擊中後2車前擋　內藏11名非法移工曝

記者游芳男／宜蘭報導

雪隧驚魂！20日一輛9人座廂型車左後輪在雪隧內南下車道爆胎，胎皮零件噴飛，擊中後方2車擋風玻，驚嚇後車人員並報警，而9人座56歲尤姓男駕駛，竟將車硬開出雪隧外的南向29.1公里處外側路肩才停下。警方趕到，發現車內還有非法的11名泰國籍移工（2女9男），尤男被依道路交通管理處罰條例30條1項4款製單舉發處3000-18000罰緩。非法移工移送宜蘭專勤隊，由相關主管機關依法裁處。

▲▼9人座廂型車在雪隧內左後輪爆胎，擊中後2車擋風玻璃，11非法移工曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

20日凌晨0時30分，國道警察大隊勤務中心接獲坪控中心通報，國道5號28至29公里處的雪隧南向車道內有輪胎皮掉落。經查，這是一起9人座廂型車左後輪爆胎事故，廂型車持續行駛到雪隧外的南向29.1公里處外側路肩才停下。勤務中心立即派遣兩部巡邏車前往現場查看。

爆胎事故不僅導致後方兩部自小客車被噴飛的零件及胎皮擊中，前擋風玻璃也因此破損。巡邏車到場後，發現廂型車上除駕駛外，還有11名泰國籍移工（2女9男），這些移工均未攜帶護照或居留證，且無法聯繫上仲介公司。警方隨即通報支援警力到場協助，將11名移工全部帶返分隊，並分批帶往宜蘭專勤隊查驗身分。

經確認，這11名移工皆為非法居留，其中3名為逃逸移工，8名為觀光逾期居留。此次事故依A3類交通事故規定受理，11名非法移工已移送宜蘭專勤隊，由相關主管機關依法裁處。