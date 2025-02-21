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最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了　影片衝5.3萬觀看

▲▼最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了　影片衝5.3萬觀看。（圖／翻攝郭芳岑 Una YouTube）

▲YouTuber郭芳岑Una分享健身影片。（圖／翻攝郭芳岑 Una YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前YouTube頻道「窮奢極欲」主持人郭芳岑Una，近日在有3.53萬訂閱的個人YouTube頻道，上傳運動健身畫面，短短幾天就累積5.3萬次觀看，一票粉絲在下方留言吶喊「真香」。

Una日前在個人YT上傳最新影片「不當萌妹了！挑戰12堂健身課，健身狂爆汗，戒掉這些習慣，腰痠背痛好超多」，短短3天累積5.3萬次觀看。

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Una表示，她過去都採取少吃的方式維持身材，卻也很難擁有想要的身體曲線，因此決定到健身房上課，參與重訓、拳擊、運動按摩等課程，並將上課過程紀錄分享。

▲▼最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了　影片衝5.3萬觀看。（圖／翻攝郭芳岑 Una YouTube）

▲▼Una的影片迅速累積5.3萬觀看。（圖／翻攝郭芳岑 Una YouTube）

▲▼最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了　影片衝5.3萬觀看。（圖／翻攝郭芳岑 Una YouTube）

網友看完紛紛留言，「健身是一條永遠的路，很棒」、「練到後面好像真的曲線有變健美耶」、「找到流量密碼了」、「我暈了」、「太香，實在太香」、「攝影師角度抓得好」、「拜託Una以後都穿拳擊裝拍片」、「這個企劃必須繼續拍下去」。

此外，有部分網友留下許多攻擊性的留言，讓Una生氣地回應說，影片開頭本來穿著毛衣拍攝，但練拳練到太熱，才會換成小可愛
，「我自己呈現的效果可能不夠周到，讓大家歪樓，但也請不要因為我的穿著或身材上升到我的品格，或是更進一步騷擾，我自己心裡確實是會感到害怕跟不舒服的」。

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