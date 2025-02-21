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YouTube低價方案要來了！　無廣告「Premium Lite」這4國先開跑

▲▼YouTube。（圖／達志影像／美聯社）

▲ YouTube將推出平價無廣告方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

YouTube去年曾在部分國家測試較低價的付費訂閱方案「Premium Lite」，據報很快將正式推出，在美國等4國率先開跑，讓用戶用更便宜的價格享受無廣告的觀賞體驗。

《彭博》報導，YouTube發言人聲明表示，為向用戶提供更多選擇與彈性，該公司一直在多個市場測試一項新的YouTube Premium服務，「大多數影片皆無廣告」，也計畫未來擴展到更多地區。

The Verge報導，這項方案稱為「Premium Lite」，已在海外市場測試數月，如今據知情人士透露，很快將在美國、澳洲、德國及泰國推出。

YouTube此舉適逢Podcast市場競爭加劇之際，許多用戶正尋找最佳平台收聽或觀看喜愛的節目。這項新服務有望抓住想避開廣告的Podcast節目粉絲，而非轉向Spotify等其他服務。

目前YouTube Premium方案在美國價格為每月13.99美元（約新台幣458元），訂閱用戶可在無廣告情況下享受所有內容，包括歌手MV，而較低價的YouTube Premium Lite主要則針對想看MV以外Podcast節目的用戶，欲觀看無廣告MV仍需訂閱YouTube Premium。

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關鍵字：

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