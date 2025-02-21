曾是醫學生！陸28歲抗癌網紅過世　網嘆：想醫天下卻醫不了自己

▲28歲抗癌網紅「小何」過世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸貴州28歲抗癌網紅小何19日因「腹膜假性黏液瘤」不幸離世。小何生前為一名醫學生，畢業一年後，發現自己罹癌，並展開5年的抗癌歷程，將一切記錄在社群平台帳號「小何日記」，勵志的過程激勵不少網友。該噩耗令網友感嘆，「夢想醫治天下人，卻醫治不了自己。」

據《紅星新聞》報導，小何生前在影片中表示，父母為了賺錢長年在外地工作，與弟弟兩人從小就住在爺爺奶奶家，生活並不富裕，學生時期便開始打工補貼家計，始終都不忘成為一名醫生的夢想。

▲小何接受手術。（圖／翻攝自微博，上同）

小何的影片還說道，皇天不負苦心人，自己成功考上理想大學，24歲從醫學院畢業時，對未來滿懷期待，進入藥品大企業上班，卻被查出癌症晚期，不曾想過命運的齒輪開始轉動。

小何在影片中回憶生病過程，「起初肚子越來越大，但我沒太在意，直到胃痛才至醫院檢查，反覆做了檢查後，醫院決定幫我做了腹腔勘查手術，誰知也是這個手術，讓我未來失去了一半的治癒機會。」

▲小何的媽媽一直陪在小何身邊。（圖／翻攝自微博）

小何說道，是在某次車禍，被送往大醫院檢查時，才發現罹癌了，還是晚期，惡性腫瘤無法完全切除，父母到處籌錢，20歲的弟弟也休學打工，幫她賺醫藥費，「接受這次手術後，狀況良好，我以為一切都在慢慢變好，結果現實一次次將我打入深淵。」

小何在影片中表示，腫瘤不斷擴大轉移了，醫生告知她不能再手術了，也沒辦法做化療了，只能靠著簡單治療維持生命，「可是我真的很想活下去，不甘心這種結果，開始嘗試中醫治療，還到北京上海的大醫院尋求可能，一家人為了我負債累累，爺爺奶奶外出撿回收，也希望能幫我賺點醫藥費，所以我開始學習直播，期待湊夠醫藥費，讓我延續生命的那天。」

▲腫瘤轉移後，醫生告知小何，已無法再做手術了。（圖／翻攝自微博）

小何的弟弟心痛表示，姊姊最終仍不幸離開了大家，「承蒙各位親戚朋友，以及社會各界愛心人士的幫助、支持『小何日記』，讓姊姊在最後仍保持積極與樂觀。」

相關影片引起網友惋惜，「願來世一路繁花相伴」、「下輩子換個好身體再來人間」、「好可惜，一路走好」、「漂亮樂觀堅強的女孩子，被癌症奪走生命，太可憐了」、「哎～還這麼年輕」。