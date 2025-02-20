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極端冷氣團強襲！美氣象局針對17州、6千萬人發布警告

▲▼美國受到寒流接力侵襲 。（圖／路透）

▲▼美國受到冬季風暴接力侵襲 。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國多個州正遭受強烈冬季風暴影響，美國國家氣象局（NWS）對 17 個州發出冬季天氣警告，預測部分地區將迎來暴風雪、強風與極端低溫，對居民健康及交通安全構成威脅。此外，科羅拉多州近日發生雪崩，一名男子遭埋雪底逾一小時，所幸獲救。

目前，馬里蘭、維吉尼亞、北卡羅來納、西維吉尼亞、肯塔基、猶他與懷俄明州等多地，已進入冬季風暴警報生效期。其中，懷俄明州西南部預計將降下約13至20公分大雪，猶他州北部可能累積18公分，維吉尼亞州和西維吉尼亞州部分地區預計降雪 約5至10公分，並伴隨時速64公里的強風。NWS 提醒居民，若需出行，務必小心駕駛，預留充足時間。

此外，俄勒岡、華盛頓、愛達荷、密西根、印第安納、俄亥俄、賓夕法尼亞、紐約、南卡羅來納及蒙大拿等地也已發佈冬季天氣建議。其中，蒙大拿州部分地區更發布暴風雪警告。

隨著北極冷空氣南下，美國中部與東部地區約 6000 萬人已收到酷寒警報。奧克拉荷馬州際公路因結冰打滑發生多起車禍，肯塔基與維吉尼亞州不到 24 小時內降下超過一個月雨量，導致水壩潰堤，洪水災情嚴重。肯塔基州哈扎德市長表示，當地早前已收到洪水警告，但未料災情會如此嚴峻。

氣象專家警告，未來數日氣溫將進一步下降，可能比平常低 16 度左右，民眾應做好禦寒準備，防範凍傷與低溫疾病風險。

與此同時，科羅拉多州發生雪崩意外，一名男子在雪地騎乘摩托車時，突然遭雪崩掩埋，被困在一公尺深的雪層下長達一小時。搜救隊在雪地上發現其攜帶的橘色安全氣囊，經過挖掘後成功將他救出。所幸，由於該男子佩戴全罩式頭盔，防止雪堵住呼吸道，使他倖存下來，送醫後僅有輕微失溫。

搜救人員表示，當時已做好最壞打算，因雪崩發生已超過一小時，幸運的是男子攜帶了安全設備，成功獲救。當局提醒滑雪及雪地摩托車愛好者，應隨身攜帶應急裝備，避免類

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