林岱樺控政治干預司法　黃國昌稱毛骨悚然：對賴政府是非常嚴重警訊

▲民眾黨主席黃國昌接受《POP大國民》訪問。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今（20）兵分多路前往立法院、服務處及住處進行搜索，林岱樺則大喊「政治干預司法、司法干預初選」。民眾黨主席黃國昌認為，當一位綠委喊出「政治介入司法，司法干預初選」時，對賴清德政府是非常嚴重警訊，且這12個字讓人毛骨悚然，是非常震撼的控訴。

針對林岱樺涉助理費案，黃國昌20日傍晚接受廣播節目《POP大國民》訪問時表示，任何司法案件最重要的是證據，「對於林岱樺個人的司法個案，我並不知道裡面細節，檢調也正在偵辦當中。」且除了助理費以外，似乎還有把幾年前一個舊案拿出來再辦，原以為當時檢調已經調查過、該案也結束了，沒想到隔幾年後，這案子又被拿出來重新進行偵辦。

黃國昌提出，但當一個民進黨立委高喊「政治介入司法，司法干預初選」的時候，「這對賴政府來講，是非常嚴重的警訊。」因為前總統蔡英文2016年上任時，給全國人民司法改革承諾，當時全場掌聲如雷，但為何人民現在對司法信任不斷下降？為什麼有民進黨主導的司法改革，今天會走到這樣的地步，這值得大家深思，也是賴清德必須深刻反省的地方。

黃國昌認為，今日評論幾乎圍繞在「出事的剛好是賴清德敵對派系」，現在正在積極爭取高雄市長黨內初選的林岱樺，因為按照目前各家民調顯示，林岱樺遙遙領先其他在高雄有意爭取的新潮流人士，且特別的是將過去案子拿出來重新偵辦，就無怪乎多家新聞會有此疑問。

黃國昌說，加上林岱樺本人面對媒體時，可說是用「非常悲憤語氣」講出這12個字，「這12個字真的讓人聽得毛骨悚然、非常震撼的控訴」，個案偵辦還是要回到有無足夠證據，但司法改革非常重要的側面，就是人民還信不信任司法，「對賴政府來說，上任後若持續把檢調當成東廠，持續把檢調當政治鬥爭、政治清理工具的話，對於我國司法公信力，無疑是持續給予重擊，人民對司法信任會持續探底」。

主持人錢怡君追問，下一個該緊張的是陳亭妃嗎？黃國昌回應，自己不做過度揣測，但「如果屢屢出手對象，全部都是在修理對新潮流造成威脅的政治人物，我相信人民疑慮會越來越高」。