新北2026藍綠選將同台　侯友宜讚蘇巧慧為地方做很多「大家心裡有數」

▲侯友宜到鶯歌區主持行動治理座談會議。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜今（20日）到鶯歌區主持行動治理座談會議，聆聽里長建議，有意角逐2026新北市長的立委蘇巧慧、副市長劉和然也同台。活動結尾，侯友宜也向里長與各局處首長表示，要特別感謝蘇巧慧，「蘇巧慧為地方做很多事情，大家都心裡有數，這麼認真、這麼努力，所以要真的很謝謝她。」

新北市長選戰藍綠熱門人選蘇巧慧、劉和然都出席該場會議，兩人並未有太多互動，會議尾聲，侯友宜特別感謝蘇巧慧，讚她認真關心鶯歌地方建設，為地方盡心盡力，也和議員一起努力，讓地方發展更好，「大家都心裡有數，這麼認真、這麼努力，所以要真的很謝謝她。」

對於侯友宜一番好評，民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，民進黨新北市立委在地方的表現民眾都有目共睹，連市長侯友宜今天在鶯歌行動治理座談會上，都大力稱讚立委蘇巧慧「認真、努力」，為地方做很多事，結果國民黨依然透過青年黨工發動對蘇巧慧的罷免，讓人不禁懷疑到底罷免正當性何在？國民黨為了政治鬥爭，對優秀的立委發動惡罷，相信民眾絕不接受。

蘇巧慧則表示，鶯歌近幾年的改變，地方不分黨派民眾都有目共睹，包括地方等待20年的鳳鳴簡易車站，中央全額負擔6.1億元，去年11月正式通車；捷運三鶯線，中央也補助186億元，市府預計明年即將通車；中央補助14.2億的三鶯大橋改建工程，也在2023年9月正式完工；中央全額補助9.4億元的新樹鶯堤外便道，在去年7月正式通車；還有東門溪排水改善工程與鳳鳴滯洪池工程，她也和中央爭取6.1億元，2023年底正式動工，期盼早日提升鶯歌防洪量能。

蘇巧慧強調，除了大型地方建設，她也持續爭取改善民眾日常生活設施，包括改善學校通學步道，興建公園天幕球場，爭取市民活動中心無障礙電梯設備等等，希望讓新北市民生活環境更優質、更便利。

